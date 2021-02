Tennis Tavolo. Filotto di Chiara Visentin della Polisportiva Folgore Treviso

Otto vittorie su otto. Chiara Visentin (classe 2002) si conferma sempre più la stella del tennis tavolo femminile trevigiano. Impegnata con le sue compagne di squadra Polisportiva Treviso-Duomo Folgore nel campionato nazionale di serie B, la giovane atleta ha vinto fino ad oggi tutti i confronti diretti, dando il suo fondamentale contributo al primato in classifica dopo 5 giornate. Un rullino di marcia, 100% di vittorie, davvero impressionante.

Anche nell’ultima giornata, giocata a Sgonico (Trieste), è stata determinante nel primo incontro vinto per 4 a 2 contro le padrone di casa del Kras: prima la sua doppietta, poi ai punti finali vittoria di Alessia Ortile (3-0 su Monica Mosetti) e Sofia Piovesan (3-1 su Sonja Milic). Nel secondo incontro, invece, semaforo rosso contro il San Giovanni, battuto all’andata e che si è preso la rivincita battendo le trevigiane per 4-2; al Treviso non sono bastati i due punti di Chiara.

L’atleta di Mogliano Veneto è la punta di diamante della formazione di Sercer: cresciuta nel vivaio, da quando era bambina gioca con la Duomo Folgore. È grazie alla sua forza trainante che la società confida di poter approdare in serie A, dove Chiara meriterebbe di giocare.

Nella prossima giornata, che si giocherà il 14 marzo, la squadra femminile della Polisportiva Treviso, composta da Alessia Ortile, Sofia Valotto, Chiara Visentin e Sofia Piovesan, sarà impegnata a Cinto Caomaggiore.

