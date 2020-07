Temporali in arrivo su tutto il Veneto

Dopo l’avviso di possibile criticità idrologica sulle aree montane diramato ieri dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto, oggi arriva un nuovo avviso di attenzione (allerta gialla) relativo all’intero territorio regionale, in particolare fino alla mezzanotte di domani.

Le previsioni indicano infatti, dalle ore centrali, aumento dell’instabilità e della probabilità di rovesci e temporali da locali a sparsi, inizialmente sulle zone montane e pedemontane, in successiva parziale estensione al resto della pianura specie in serata e fino alle prime ore i giovedì; non si escludono locali fenomeni temporaleschi intensi.

Per giovedì instabilità pomeridiana nelle zone montane, con possibili temporali intensi nella zona dolomitica.

