Temperature e qualità dell’aria: anche per venerdì 31 luglio previsto disagio intenso in tutto il Veneto. Superata ieri la soglia di informazione per l’ozono

La Protezione civile del Comune di Venezia ha confermato per venerdì 31 luglio, la previsione di disagio fisico intenso in tutto il Veneto. I dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell’Arpav evidenziano infatti il persistere dell’allerta caldo a causa delle temperature elevate associate ad un alto tasso di umidità.

La qualità dell’aria sarà stabile, con valori massimi in prevalenza scadenti sulla pedemontana e localmente scadenti su pianura e costa.

Per sabato 1 agosto prevista un’altra giornata ancora molto calda e afosa, con disagio fisico intenso ovunque e qualità dell’aria localmente scadente. Domenica 2 agosto l’afa subirà una battuta di arresto a partire dalle zone montane, mentre altrove il disagio si manterrà ancora in prevalenza intenso.

Per informazioni sulle ondate di calore consulta il sito della Protezione civile comunale

Superata la soglia di informazione per l’ozono

Il Servizio Osservatorio Aria dell’Arpav – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ha inoltre comunicato che ieri, mercoledì 29 luglio, è avvenuto il superamento nella provincia di Venezia della soglia di informazione di 180 µg/m³ per l’ozono, definita dal D. Lgs. 155/2010 come il “livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione” (es. anziani, bambini, donne in gravidanza, persone affette da disturbi respiratori).

Il valore massimo orario registrato alle ore 18 nella stazione VE Parco Bissuola, da considerare come riferimento per la valutazione del livello di ozono per il territorio comunale, è stato di 186 µg/m³

Commenta la news

commenti