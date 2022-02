TEDxJesolo, il grande talk si svolgerà sabato 14 maggio all’Hotel Almar

Prosegue a pieno ritmo l’organizzazione del primo TEDxJesolo. L’amministrazione comunale sta lavorando intensamente con il licensee dell’evento, Andrea Vidotti, e il team di volontari, con i quali ha definito i primi due fondamentali aspetti: data e location. Il primo TEDxJesolo si svolgerà sabato 14 maggio presso l’Auditorium dell’Hotel Almar.

L’Auditorium dell’Hotel Almar, uno dei 5 stelle di Jesolo, ha una superficie di oltre 625 metri quadri, può ospitare complessivamente 530 ospiti con allestimento a platea, ed è suddiviso in tre sale (una platea e due gallerie), tutte dotate di luce naturale grazie alla scenografica vetrata sulla parete sud. A completare l’area, una reception dedicata e il foyer.

Mentre si va definendo l’elenco degli speaker, diversi sponsor hanno già assicurato il proprio supporto all’iniziativa. I Golden Partner di TEDxJesolo saranno Electrolux, Dorelan, e Ceccato Motor Group. I Technical Partner saranno invece Venezia FC, Associazione Jesolana Albergatori, DigitalMind, GreenGo Consulting e Valle Cavallino. Tra i Support figurano Acqua Dolomia, Fioravanti Onesti Vini, Bellini Canella, Goppion Caffè, Almar Jesolo Resort & Spa e MG Biscotteria Veneziana.

Andrea Vidotti

“L’organizzazione del primo TEDxJesolo è entrata nel vivo – dichiara l’assessore alla Cultura della Città di Jesolo, Giovanni Battista Scaroni -. Stiamo lavorando fianco a fianco con il licensee Andrea Vidotti e la squadra di volontari, tutti con grande entusiasmo, per arrivare a un evento all’altezza di Jesolo e di quelli organizzati in altre grandi città del mondo. Non vediamo l’ora di ascoltare gli interventi dei relatori, ora in fase di definizione, per animare un dialogo sul futuro della nostra località e più in generale per ripensare alla nuova normalità, ai nuovi stili di vita, a tutti i cambiamenti che questi due anni hanno determinato. TEDxJesolo può rappresentare il primo evento di una nuova stagione per la città, più consapevole e culturalmente vitale. Una sorta di Rinascimento“.