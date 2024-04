“Techno Zen” di Márton NEMES al Padiglione Ungherese della Biennale di Venezia

“Techno Zen” al padiglione ungherese della Biennale di Venezia 2024 offre un’esperienza artistica multisensoriale. Un mix unico di pittura, scultura e tecnologia, con influenze dalle subculture techno e un tocco di Zen.

VENEZIA. La Biennale di Venezia 2024 presenta un’esperienza artistica unica con “Techno Zen”, il progetto proposto dall’artista Márton Nemes e curato da Róna Kopeczky. Il Padiglione ungherese offre ai visitatori un’immersione totale nel lavoro di Nemes, che mescola pittura, scultura e tecnologia in un’installazione multisensoriale coinvolgente.

Un universo di contrasti

Il cuore dell’installazione “Techno Zen” risiede nella combinazione di elementi apparentemente opposti. Nemes esplora il campo della pittura creando un’esperienza immersiva che sfida i confini tradizionali. L’artista è noto per il suo uso di contrasti visivi come riflettente e opaco, gestuale e digitale, industriale ed espressivo, creando una tensione che affascina lo spettatore. Questo approccio innovativo è profondamente influenzato dalle subculture techno, con un’estetica che richiama i colori vibranti e le luci psichedeliche dei club contemporanei.

Un ambiente che ispira la trascendenza

Se in passato Nemes ha affrontato la cultura rave da una prospettiva escapista, ora con “Techno Zen” si rivolge a un’esperienza più trascendentale, abbandonando la ribellione per un approccio più zen. L’installazione offre un’esperienza multisensoriale attraverso l’uso di luce, suono e movimento, creando un’atmosfera che oscilla tra momenti di stimolazione intensa e periodi di calma. L’ambiente progettato da Nemes sfrutta le caratteristiche spaziali e acustiche del Padiglione per dare vita a un’opera che coinvolge tutti i sensi.

Il riferimento alla tradizione Art Nouveau

Pur non riprendendo esplicitamente gli elementi stilistici dell’Art Nouveau, l’installazione “Techno Zen” si ispira allo spirito di quella tradizione, che mescola varie forme d’arte e sensibilità per trasformare l’ambiente. L’opera di Nemes utilizza materiali industriali come l’acciaio tagliato al laser, la vernice per auto, proiettori, altoparlanti e ventole per ridefinire la tavolozza della pittura, creando un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.

Dimensione multisensoriale

“Techno Zen” è più di un’esperienza visiva; è un’installazione multisensoriale che sfrutta il movimento, il suono e l’aria per creare un ambiente dinamico. L’opera prende vita con movimenti di oggetti, variazioni di colore e cambiamenti sonori, offrendo ai visitatori un’esperienza che va oltre la semplice osservazione. La struttura si anima a intervalli prestabiliti, creando un effetto di onde percettive che alternano stimolazione e relax, portando i visitatori in un viaggio emozionale unico.

Con “Techno Zen”, Márton Nemes porta alla Biennale di Venezia un progetto che ridefinisce l’arte contemporanea, spingendo i confini della pittura e incorporando elementi tecnologici per creare un’opera che è tanto contemplativa quanto stimolante. Questo progetto rappresenta un’esperienza da non perdere per gli amanti dell’arte e per coloro che cercano un’esperienza immersiva e multisensoriale.