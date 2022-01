Teatro Toniolo: tornano i carnet per gli spettacoli della stagione di prosa e dei comici

Dal mese di gennaio il Teatro Toniolo mette a disposizione dei suoi spettatori nuove opportunità di acquisto degli spettacoli proposti dalla Stagione di Prosa e dalla Stagione dei Comici.

Per la Stagione di Prosa è previsto un nuovo carnet con 4 titoli a scelta tra quelli in cartellone a un prezzo ridotto: platea intero 100 euro,platea ridotto 92, galleria intero 96, galleria ridotto 80.

Per la Stagione dei Comici invece l’acquisto di un carnet di 3 biglietti, a scelta tra i titoli ancora in programma, prevede un riduzione del costo del singolo biglietto, ovvero: per i posti di platea 21 euro, per i posti di galleria 18.50 euro.

La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta secondo i seguenti giorni e orari: da martedì a domenica, dalle ore 15.00 alle 19.00, con prolungamento di orario nel caso di spettacolo. Lunedì giorno di chiusura.

Durante l’orario di apertura della biglietteria per informazioni chiamare il numero 3497723552.

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (SUPER GREEN PASS) come da Decreto Legge in corso e mascherina FFP2. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.

informazioni, www.culturavenezia.it/toniolo