Teatro Toniolo, le “Giornate delle Idee”: a teatro con Vincenzo Schettini, il prof più amato del web

Le “Giornate delle Idee” proporranno alcuni appuntamenti nei mesi di aprile, maggio e giugno. Sarà il prof più amato del web Vincenzo Schettini il protagonista del primo evento “La Fisica che ci piace”, il 26 aprile al Teatro Toniolo . La “rockstar” della divulgazione scientifica ci accompagnerà in un viaggio dai banchi di scuola al web, attraverso il suo metodo innovativo e accattivante di trasmettere ai giovani le nozioni della fisica, con l’energia di una comunicazione fuori dagli schemi. Una personalità dinamica e creativa, con solide basi scientifiche.

MESTRE – Oltre ad essere docente, è collaboratore al CERN di Ginevra in progetti di ricerca, il suo libro “La fisica che ci piace” ha ricevuto il Premio Elsa Morante Ragazzi 2023. La “rockstar” della divulgazione scientifica, il professore che ha rivoluzionato una delle materie più difficili e affascinanti grazie a un’idea di successo: coniugare insegnamento e web per divulgare la fisica al mondo dei giovani in modo innovativo e accattivante, applicandola alle piccole cose quotidiane. Perché, come diceva Albert Einstein: “la fisica è essenzialmente una scienza intuitiva e concreta”.

Nasce così il progetto web di Vincenzo Schettini “La fisica che ci piace”, una piccola rivoluzione diventata subito virale, capace di abbracciare una community vastissima. I suoi video divulgativi hanno aperto una nuova era social della scuola, portandolo in breve tempo a conquistare 900mila follower su TikTok, oltre 640mila su Instagram, 400mila su YouTube. Uno spazio per gli studenti che vogliono avvicinarsi alla fisica e una grande opportunità per molti docenti attratti dalle potenzialità della rete e dalla possibilità di fare lezione online in modo innovativo.

Professore all’istituto dell’Erba di Castellana Grotte (Bari), laureato in fisica nel 2004, Schettini ha uno stile che mescola metodi “fuori dagli schemi” a una personalità dinamica e creativa, con solide basi scientifiche: è collaboratore al CERN di Ginevra in progetti di ricerca scientifica e tiene diverse masterclass. Sull’onda del successo in rete, “La fisica che ci piace” è diventata anche un libro, da mesi ai primi posti delle classifiche, vincitore del Premio Elsa Morante Ragazzi 2023. Fin dagli antichi greci, dire scienza è dire (anche) musica: l’attitudine creativa di Schettini trova spazio anche in questa disciplina, con un doppio diploma conseguito al Conservatorio di Monopoli, dove ha approfondito i legami che intercorrono tra la fisica e la musica. Una passione che coltiva anche attraverso il suo gruppo gospel Wanted Chorus, che dirige da più di 25 anni.

