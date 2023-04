Teatro Toniolo: Gioele Dix chiude la stagione “I Comici” con La corsa dietro il vento

Attingendo ai racconti di Dino Buzzati, Dix compone in forma teatrale un variegato e affettuoso mosaico di personaggi e vicende umane, strabilianti e comuni al tempo stesso, nelle quali ogni spettatrice e spettatore potrà ritrovare tracce di sé. Un progetto drammaturgico che sembra scritto a quattro mani con lo stesso Buzzati e che disegna con fine ironia il complicato labirinto di desideri e fallimenti a cu siamo destinati.

MESTRE – Nel 2022 sono ricorsi i 50 anni dalla morte di Dino Buzzati, il grande scrittore bellunese che Gioele Dix ama fin dall’adolescenza e di cui ha realizzato per Audible gli audiolibri delle opere più importanti (fra le quali Il deserto dei tartari e Un amore). Seguendo il cuore e la memoria, l’attore milanese dedica così il nuovo spettacolo La corsa dietro il vento proprio a Dino Buzzati.

Lo spettacolo nasce dal desiderio di dare corpo teatrale alla prosa immaginifica di Buzzati, con particolare attenzione alla narrativa breve, che ha reso il suo stile inconfondibile e indimenticabile.

Attingendo dal ricchissimo forziere dei racconti (le due celebri raccolte Sessanta racconti e Il colombre e altri cinquanta racconti), Dix compone un variegato e affettuoso mosaico di personaggi e vicende umane, strabilianti e comuni al tempo stesso, nelle quali ogni spettatrice e spettatore potrà ritrovare tracce di sé: relazioni, esperienze, sentimenti, sogni e fantasie, anche le più segrete e inconfessabili. Scrittore, giornalista, pittore, talento multiforme, Dino Buzzati è stato soprattutto un fine scrutatore d’anime. E la sua scrittura, insieme realistica e fantastica, corre fulminea al punto, ma non trascura mai l’eterna sospensione che caratterizza la nostra esistenza.

Da appassionato conoscitore dei suoi scritti, Gioele Dix trae spunto da alcuni racconti, o parte di essi, per disegnare con fine ironia il complicato labirinto di desideri e fallimenti al quale, volenti o nolenti, siamo tutti destinati.

La corsa dietro il vento è un progetto drammaturgico recitato e sentito con intensità e divertimento, che intreccia letteratura ed esperienza di vita. Attraverso Buzzati, Gioele Dix parla (anche) dei propri gusti, delle proprie inquietudini e delle proprie comiche insofferenze.

Come gli enigmatici protagonisti di un racconto buzzatiano, sul palco Gioele Dix e Valentina Cardinali fanno da guida al pubblico in un inedito viaggio teatrale, in equilibrio sapientemente sospeso fra ombre e attese, illuminazioni e misteri, illusioni e risate.