Teatro Momo: a novembre arriva un laboratorio dedicato ai bambini dedicato al gioco

ll Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven propone nel teatro per eccellenza dedicato all’infanzia un laboratorio di tre giornate a cura di Pippo Gentile, compagnia Ullallà Teatro, dal tema “Gioco Teatro” aperto ai bambini dai 6 ai 10 anni. Tre gli incontri tra novembre e dicembre: martedì 16, 23 novembre e 7 dicembre di pomeriggio ed un incontro per bambini accompagnati da un genitore, sabato 4 dicembre, sempre di pomeriggio. L’obiettivo del laboratorio è quello di mettere al centro del processo espressivo e creativo il corpo e le relazioni umane attraverso l’universo del gioco teatrale. I bambini avranno modo di sviluppare la creatività e la conoscenza dei propri mezzi espressivi, l’autodisciplina e l’autostima. Il percorso si sviluppa attraverso quattro fasi di lavoro: un rituale iniziale, una semplice danza per permettere ai bambini di entrare nel clima della lezione, una fase di riscaldamento del corpo con l’obiettivo di allenarlo all’autodisciplina e all’autostima e lo sviluppo del tema centrale dell’incontro. Al termine ci sarà un momento di assolo nel quale ogni partecipante, davanti agli altri, affronta una piccola performance attinente al tema centrale della lezione. Informazioni 3 INCONTRI con i bambini 16 e 23 novembre e 7 dicembre dalle 17.00 alle 18.00 1 INCONTRO per bambini con un genitore 4 dicembre dalle 15.00 alle 16.00 primo gruppo e dalle 16.30 alle 17.30 secondo gruppo Per iscrizioni Teatro Momo tel.0412746157