Teatro la Fenice: l’Orchestra Sinfonica del Veneto omaggia Marco Polo

L’Orchestra Sinfonica del Veneto, in collaborazione con varie realtà culturali e istituzioni del territorio, presenta un evento lirico-sinfonico al Teatro La Fenice di Venezia il 13 aprile alle ore 18:00.

VENEZIA – L’Orchestra Sinfonica del Veneto, insieme a tante altre primarie realtà culturali, economiche e sociali del territorio veneto, ha organizzato in collaborazione con il Comitato nazionale “Le Vie di Marco Polo”, il Comune di Venezia e con il Patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto, un grande evento lirico-sinfonico al Teatro La Fenice di Venezia sabato 13 aprile alle ore 18:00 per dare il proprio contributo al cartellone delle iniziative di questo importante anniversario. Un’occasione straordinaria per il confronto tra città popoli e nazioni nell’ottica di promuovere i valori universali della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e del rispetto reciproco in uno scenario geo-politico attraversato da profondi mutamenti.

Protagonista del concerto sarà il tenore Cristian Ricci, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica del Veneto, diretta dal maestro Stefano Romani per un programma musicale che spazierà da musiche di Amilcare Ponchielli a Ennio Morricone fino alla presentazione dell’inedita sinfonia dell’opera Cublai gran Kan de’ Tartari di Antonio Salieri.

L’evento che sarà condotto e presentato dalla scrittrice e giornalista Federica Morello costituirà una preziosa occasione per diffondere attraverso la musica una conoscenza più immediata e attraente della vicenda storica della figura di Marco Polo attraverso la musica operistica e le sue ambientazioni che più di una volta hanno preso spunto e ispirazione dai vari racconti di una Venezia e di un Oriente tra storia, poesia e fiaba.

“Un grande evento che si inserisce nel cartellone delle celebrazioni di cui Venezia è capofila – dichiara il sindaco di Venezia e presidente del comitato nazionale per Marco Polo – La nostra Città, da sempre crocevia di popoli e fedi, è orgogliosa di ospitare al Teatro La Fenice uno spettacolo che narra valori universali insiti nella sua storia, a partire proprio dalla libertà e dal rispetto. L’essenza di Venezia si incarna nell’ideale di Marco Polo, un simbolo di coraggio e desiderio di conoscenza. E’ stato un pioniere che ha ampliato i confini della conoscenza attraverso i suoi viaggi e le sue scoperte e la sua figura evoca l’importanza della curiosità e della ricerca della verità. Ringrazio fin da ora l’Orchestra Sinfonica del Veneto e le altre realtà che hanno reso possibile questo concerto. Buona musica a tutti!”

“L’impegno della Regione del Veneto per celebrare la grandezza della figura storica di Marco Polo non poteva che coinvolgere un’orchestra che sta diventando il simbolo del rinnovamento culturale e musicale della nostra Regione – dichiara il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti – Siamo orgogliosi di questo importante contributo alle celebrazioni che costituiscono un punto di ritrovo e di dialogo tra tutte le Istituzioni coinvolte”.

Il concerto è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.