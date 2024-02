Teatro La Fenice, biglietti per concerti e opera a prezzo ridotto

Dal 15 al 22 febbraio sono in vendita a prezzo ridotto i biglietti per assistere a due concerti e a quattro opere inserite nel cartellone del Teatro La Fenice. Iniziativa riservata ai residenti della Città metropolitana e del Comune di Venezia.

VENEZIA – Riprende “La Fenice per la Città e La Fenice per la Città metropolitana”, felice collaborazione tra il Teatro e i due enti pubblici territoriali veneziani che consente ai residenti nel Comune di Venezia e nel territorio della Città metropolitana di acquistare online, sul sito del Teatro www.teatrolafenice.it, biglietti per alcuni spettacoli del Teatro La Fenice e del Teatro Malibran a prezzi agevolati.

Si tratta in particolare di biglietti a 25 euro per una selezione di eventi (due concerti dell’Orchestra del Teatro La Fenice: quello diretto da Myung-Whun Chung con la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi e quello diretto da Markus Stenz con musiche di Felix Mendelssohn Bartholdy e Anton Bruckner; e quattro opere: Maria Egiziaca di Ottorino Respighi, Il Tamerlano di Antonio Vivaldi, Ariadne auf Naxos di Richard Strauss, il dittico composto da La fabbrica illuminata di Luigi Nono e Erwartung di Arnold Schönberg e La vita è sogno di Gian Francesco Malipiero) nell’ambito delle Stagioni Lirica e Sinfonica in corso: la vendita riservata ai residenti del Comune e della Città metropolitana si svolgerà esclusivamente nella settimana dal 15 al 22 febbraio 2024 e riguarderà un numero limitato di posti.



Come acquistare i biglietti a prezzo ridotto

I biglietti per i residenti nel Comune e nella Città metropolitana di Venezia saranno in vendita online dalle ore 10 di giovedì 15 febbraio fino a giovedì 22 febbraio 2024. Per acquistare i biglietti è necessario accedere al sito ufficiale del Teatro La Fenice, registrarsi, scegliere la data di preferenza e inserire il codice coupon (rispettivamente FENICECOMUNE e FENICEMETROPOLI). A quel punto sarà possibile selezionare i posti e procedere con il pagamento utilizzando la carta di credito. L’acquirente riceverà il biglietto via email. Sarà possibile acquistare fino a un massimo di due biglietti di platea per ciascuna anagrafica e per ciascun evento (il secondo biglietto potrà essere utilizzato anche da un utente non residente nella provincia di Venezia).

L’offerta è valida fino a esaurimento della disponibilità dei posti. Le biglietterie del Teatro La Fenice e di Mestre (piazzale Cialdini) gestiranno le eventuali eccezioni di utenti che non saranno in grado di utilizzare i mezzi informatici. Si segnala che in occasione dello spettacolo, verranno effettuati dei controlli verifica per il diritto alla riduzione.



Sindaco Brugnaro: “Avvicinare i giovani alla concertistica e all’operistica”

“Il teatro La Fenice come il teatro Malibran sono da sempre la casa dei veneziani, sia quelli che risiedono nel Comune di Venezia che nei comuni della Città metropolitana – commenta il sindaco Luigi Brugnaro – Riproponendo questa iniziativa diamo così l’opportunità ai giovani di avvicinarsi per la prima volta al mondo della concertistica e dell’operistica e agli appassionati di assistere a spettacoli irripetibili in due location senza eguali nel mondo. La Fenice, la sua orchestra, il suo coro, come dico spesso, è di tutti, è un patrimonio metropolitano non solo di Venezia. Mi auguro, dunque, che in molti possano cogliere questa occasione e di venire ad assistere uno degli spettacoli proposti a prezzo agevolato”.