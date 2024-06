Teatro da Bere e da Mangiare 2024: il museo diventa palcoscenico

L’evento teatrale estivo del Comune di Treviso, torna con una nuova edizione, portando l’arte teatrale in luoghi insoliti. Per la prima volta, uno spettacolo avrà luogo in un museo

TREVISO – La rassegna, creata da Tema Cultura e Giovanna Cordova, inizia il 25 giugno al ristorante-bar Kimeia in Piazza San Parisio. Questo evento esclusivo, parte dell’Estate Incantata di Treviso, offre un’esperienza unica dove il pubblico può gustare un aperitivo o una cena mentre assiste a uno spettacolo teatrale. Il Kimeia, noto per i suoi cocktail scenografici e i caldi cartocci di fritto, ospiterà la compagnia teatrale “Fumo Bianco“. Con la loro nuova produzione “Amanti e pazzi”, i giovani attori presenteranno un’interpretazione ironica e satirica dell’amore, ispirandosi a Catullo, Shakespeare, Rostand e altri grandi della letteratura. Il pubblico potrà godere di una serata piena di umorismo, vedendo Romeo e Giulietta e altri celebri amanti sotto una luce completamente nuova.

Un picnic teatrale al Museo Santa Caterina

L’evento clou si terrà lunedì 1° luglio alle ore 20.30 nel suggestivo Museo Santa Caterina. Per la prima volta, il “Teatro da bere e da mangiare” si sposta in un contesto museale, trasformando il chiostro grande in un elegante picnic ispirato al déjeuner sur l’herbe di Manet. Il prato centrale del chiostro sarà decorato con candele, tovaglie e cuscini bianchi, creando un’atmosfera magica sotto le stelle. Gli spettatori riceveranno cestini da picnic con cibi deliziosi, Prosecco e posate, e mentre degustano il loro pasto, la compagnia “Fumo Bianco” presenterà nuovamente “Amanti e pazzi”. Questa esibizione, priva di romanticismi tradizionali, offrirà una folle e divertente analisi dell’amore.

Informazioni e prenotazioni

Il picnic con lo spettacolo “Amanti e pazzi” è a ingresso a pagamento, con un biglietto di 20 euro che include cibo, Prosecco e spettacolo. È necessaria la prenotazione, che può essere effettuata via email a [email protected] o telefonicamente al numero 3513917499.

