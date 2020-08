Teatro, comicità e cinema: gli eventi in programma dal 24 al 30 agosto tra laguna e terraferma

Ultima settimana di agosto, ma la voglia di spettacolo non scende e continua ad animare l’estate veneziana. Dopo una breve pausa di un paio di settimane, ritorna la rassegna Io Sono Teatro… Tra la gente con due spettacoli a Mestre che hanno come scenografia naturale il Giardino del Teatro Momo. Mercoledì 26 agosto di scena Matteo Campagnol con Francesca D’Este e Filippo Fossa che, utilizzando ruoli e tecniche della commedia dell’arte con maschere non tradizionali, presentano Il prof. Cicerchia e il tesoro dei legumi; segue il 27 agosto la Fondazione Aida con il divertente C’era due volte il barone Lamberto, riproposizione in forma scenica dell’omonima breve novella di Gianni Rodari. Cinema Sotto Le Stelle, in piazza Mercato a Marghera, arriva quasi a fine corsa con una settimana ricchissima di titoli: Cattive acque, Ailo – Un’avventura tra i ghiacci, Un giorno di pioggia a New York, Mio fratello rincorre i dinosauri, Il mistero di Henri Pick, Tuttapposto e Che fine ha fatto Bernadette? Cinemoving conclude il vasto cartellone di Campo San Polo, cui si aggiungono gli appuntamenti a Mestre in Rione Pertini, Giardini di Via Piave e Quart. Altobello in p.le M.Pellegrina: per scegliere il vostro preferito consultate il programma dedicato. Il programma di Cinema sotto le stelle – Marghera estate 2020 Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15. Lunedì 24 agosto 2020 CATTIVE ACQUE USA 2019 – Drammatico – durata 126’ Regia di Todd Haynes Con Mark Ruffalo, Anne Hathaway, William Jackson Harper, Tim Robbins La vera storia della lotta legale di Robert Bilott contro la compagnia chimica DuPont dopo lo scandalo dell’inquinamento idrico nella città di Parkersburg. Martedì 25 agosto 2020 AILO – UN’AVVENTURA TRA I GHIACCI Francia, Finlandia 2018 – Avventura – durata 86’ Regia di Guillaume Maidatchevsky Con la voce di Fabio Volo La vita della piccola renna Ailo raccontata in sedici mesi e quattro stagioni, attraverso paesaggi incontaminati e primitivi, abitati da animali fantastici. Mercoledì 26 agosto 2020 UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK USA 2019 – Commedia – durata 92’ Regia di Woody Allen Con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law Una commedia romantica che racconta la storia di due fidanzatini del college, i cui piani per un weekend romantico da trascorrere insieme a New York vanno in fumo non appena mettono piede in città. Giovedì 27 agosto 2020 MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI Italia 2019 – Commedia – durata 101’ Regia di Stefano Cipani Con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy De Palma Basato sull’omonimo romanzo autobiografico di Giacomo Mazzariol, il film conserva la freschezza e l’ironia del testo originale. Il rapporto di due fratelli, Jack e Gio. Ques’ultimo ha la sindrome di Down e per Jack questo diventa un segreto da non svelare. Vincitore di 1 David di Donatello Venerdì 28 agosto 2020 IL MISTERO DI HENRI PICK Francia, Belgio 2019 – Commedia – durata 100’ Regia di Rémi Bezançon Con Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien Bouillon Chi è Henri Pick? Molti risponderebbero che è l’autore di un romanzo eccezionale, scoperto per caso in una misteriosa biblioteca nel cuore della Bretagna e diventato in brevissimo tempo un bestseller. Grande successo o gigantesco imbroglio? Sabato 29 agosto 2020 TUTTAPPOSTO Italia 2019 – Commedia – durata 90’ Regia di Gianni Costantino Con Roberto Lipari, Luca Zingaretti, Monica Guerritore Roberto è uno studente universitario che studia in un ateneo dove i docenti vendono esami, vengono assunti solo amici e parenti. Andando contro la sua famiglia, composta principalmente dal padre che è il Magnifico Rettore dell’università, Roberto decide con i suoi amici di combattere ed eliminare questo modus operandi dei professori e realizzare un’applicazione per cellulari denominata Tuttapposto, che valuta l’operato dei docenti. Domenica 30 agosto 2020 CHE FINE HA FATTO BERNADETTE? USA 2019 – Commedia – durata 104’ Regia di Richard Linklater Con Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig Elgie, Bernadette e la loro figlia Bee sono i componenti di una famiglia benestante e felice. Elgie, però, è sempre più occupato a sviluppare i suoi progetti di lavoro, mentre Bernadette vive con difficoltà i rapporti con il vicinato e la sua condizione di casalinga. Perché Bernadette, anche se nessuno lo sa, era uno dei più brillanti architetti d’America. Quando l’equilibrio tra le tensioni contrapposte sembra cedere, Elgie decide di correre ai ripari e intervenire. Per informazioni più dettagliate e modalità di accesso agli eventi, consultare il sito www.culturavenezia.it e i canali social del Settore Cultura. Il programma di Cinemoving – Estate 2020 Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15. Lunedì 24 agosto Mestre, Rione Pertini Petit Paysan – Un eroe singolare (Petit Paysan, Francia, 2017, 90’) film drammatico, di Hubert Charuel Venezia, Campo San Polo Adorabili amiche (Thelma, Louise et Chantal, Francia, 2010, 90’) film commedia, di Benoît Pétré Martedì 25 agosto Venezia, Campo San Polo Rara – Una strana famiglia (Rara, Cile, Argentina, 2016, 90’) film commedia drammatica, di Pepa San Martin Mercoledì 26 agosto Venezia, Campo San Polo Un giorno all’improvviso (Italia, 2018, 88’) film drammatico, di Ciro D’Emilio Giovedì 27 agosto Venezia, Campo San Polo 10 cose di noi (10 Items or Less, USA, 2006, 82’) film drammatico, di Brad Silberling Venerdì 28 agosto Venezia, Campo San Polo La casa dei libri (The Bookshop, Spagna, G.B., 2017, 108’) film drammatico, di Isabel Coixet Mestre, via Piave, Giardini Abracadabra (Spagna, 2017, 97’) film commedia drammatica, di Pablo Berger Sabato 29 agosto Mestre, Quart. Altobello, p.le M.Pellegrina The Big Sick (USA, 2017, 119’) film commedia, di Michael Showalter Venezia, Campo San Polo L’uomo che sapeva troppo (The Man Who Knew too Much, USA, 1956, 119’) film di spionaggio, di Alfred Hitchcock Domenica 30 agosto Venezia, Campo San Polo L’altro volto della speranza (Toivon tuolla puolen, Finlandia, 2017, 98’) film drammatico, di Aki Kaurismäki Mestre, Quart. Altobello, p.le M.Pellegrina Il GGG – Il Grande Gigante Gentile (The BFG, USA, G.B., Canada, 2016, 117’) film avventura, di Steven Spielberg “MestrEstate al Parco 2020” Veneto e Lombardia accomunate dal teatro e dal cabaret con cui allietare le calde serate d’agosto. Entra nel vivo la rassegna “MestrEstate al Parco 2020”, che porterà, nell’ambito del palinsesto di “Le Città in Festa”, sul palco dell’Arena del parco Albanese di Mestre artisti comici veneti e lombardi, due delle regioni più colpite dall’emergenza Covid-19. La manifestazione è stata organizzata da Vela spa, Café Sconcerto, il Comune di Venezia e l’Istituzione Bosco e Grandi Parchi. Gli spettacoli inizieranno tutti alle ore 21 e saranno a ingresso gratuito, rispettando le normative vigenti anti Covid-19. Giovedì 27 agosto LUCA KLOBAS in “Visti da Est”

Veneziano di nascita e nestrino di adozione, Luca Klobas si nutre degli aspetti della società con paradossale realismo. Personaggi insoliti, prodotti di un presente lucidamente sezionato. Io sono Teatro…Tra la gente Rassegna di teatro estivo all’aperto, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven Circuito Teatrale Veneto. Mercoledì 26 agosto Giardino Teatro Momo, ore 21 IL PROF. CICERCHIA E IL TESORO DEI LEGUMI con Matteo Campagnol, Francesca D’Este e Filippo Fossa che, utilizzando ruoli e tecniche della Commedia dell’Arte con maschere non tradizionali. Giovedì 27 agosto Giardino Teatro Momo, ore 21 C’ERA DUE VOLTE IL BARONE LAMBERTO. Lo spettacolo è una riproposizione in forma scenica dell’omonima breve novella di Gianni Rodari SOTTOCASA, il Teatro nelle città 24 agosto 2020 ore 17.00 Mestre – area verde in adiacenza ai giochi bimbi, vicinanze P. le Madonna Pellegrina Mi porti al Parco? – Fiabe animate 25 agosto 2020 ore 17.00 Campalto – Villaggio Laguna Mi porti al Parco? – Fiabe animate 27 agosto 2020 ore 17.00 Campalto – Villaggio Laguna Ucci Ucci – Pollicino e altre fiabe La Terrazza del Blue Moon Serate dedicate alla magia della luna, in un luogo magico già di per sé, che torna dopo diversi anni ad ospitare spettacoli. Si tratta di “La Terrazza del Blue Moon”: un contenitore di eventi che ogni venerdì e sabato fino al 12 settembre al Lido, dalle 18.30 in poi, proporrà al chiaro di luna musica, dj set, danza, teatro e, non poteva essere altrimenti, cinema. La kermesse, organizzata da Venezia Spiagge in collaborazione con Vela spa e inserita nel palinsesto di “Le città in festa – estate”, vede come direttore artistico Maurizio Agosti, alias il “Principe Maurice”. Ingresso limitato a 200 posti (con prenotazione consigliata), in osservanza delle normative anti-Covid. Il calendario degli eventi dal 24 al 30 agosto Lunedì 24 agosto Cinema sotto le stelle – Piazza Mercato a Marghera CATTIVE ACQUE USA 2019 – Drammatico – durata 126’ Regia di Todd Haynes Cinemoving Mestre, Rione Pertini Petit Paysan – Un eroe singolare, film drammatico, di Hubert Charuel Venezia, Campo San Polo Adorabili amiche, film commedia, di Benoît Pétré SOTTOCASA, IL Teatro nelle Città Mestre – area verde in adiacenza ai giochi bimbi, vicinanze P. le Madonna Pellegrina Mi porti al Parco? – Fiabe animate Martedì 25 agosto Cinema sotto le stelle – Piazza Mercato a Marghera AILO – UN’AVVENTURA TRA I GHIACCI Francia, Finlandia 2018 – Avventura – durata 86’ Regia di Guillaume Maidatchevsky Cinemoving Venezia, Campo San Polo Rara – Una strana famiglia, film commedia drammatica, di Pepa San Martin SOTTOCASA, IL Teatro nelle Città Mestre – P. le Madonna Pellegrina Mi porti al Parco? – Fiabe animate Mercoledì 26 agosto Cinema sotto le stelle – Piazza Mercato a Marghera UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK USA 2019 – Commedia – durata 92’ Regia di Woody Allen Cinemoving Venezia, Campo San Polo Un giorno all’improvviso, (Italia, 2018, 88’) film drammatico, di Ciro D’Emilio Io sono Teatro … Tra la gente IL PROF. CICERCHIA E IL TESORO DEI LEGUMI Giovedì 27 agosto Cinema sotto le stelle – Piazza Mercato a Marghera MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI Italia 2019 – Commedia – durata 101’ Regia di Stefano Cipani, Con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy De Palma Cinemoving Venezia, Campo San Polo 10 cose di noi, film drammatico, di Brad Silberling MestrEstate al parco 2020 LUCA KLOBAS in “Visti da Est” Io sono Teatro … Tra la gente C’ERA DUE VOLTE IL BARONE LAMBERTO SOTTOCASA, IL Teatro nelle Città Campalto – Villaggio Laguna Ucci Ucci – Pollicino e altre fiabe Venerdì 28 agosto Cinema sotto le stelle – Piazza Mercato a Marghera IL MISTERO DI HENRI PICK Francia, Belgio 2019 – Commedia – durata 100’ Regia di Rémi Bezançon Con Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien Bouillon Cinemoving Venezia, Campo San Polo La casa dei libri Mestre, via Piave, Giardini Abracadabra Sabato 29 agosto Cinema sotto le stelle – Piazza Mercato a Marghera TUTTAPPOSTO Italia 2019 – Commedia – durata 90’ Regia di Gianni Costantino Con Roberto Lipari, Luca Zingaretti, Monica Guerritore Cinemoving Mestre, Quart. Altobello, p.le M.Pellegrina The Big Sick Venezia, Campo San Polo L’uomo che sapeva troppo Domenica 30 agosto Cinema sotto le stelle – Piazza Mercato a Marghera CHE FINE HA FATTO BERNADETTE? USA 2019 – Commedia – durata 104’ Regia di Richard Linklater Con Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wi Cinemoving Venezia, Campo San Polo L’altro volto della speranza Mestre, Quart. Altobello, p.le M.Pellegrina Il GGG – Il Grande Gigante Gentile