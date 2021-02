Tavolo settore logistica. Lega Coop acccoglie invito assessore Donazzan

Presidente Adriano Rizzi: «Siamo pronti a lavorare insieme per supportare un settore così strategico per il territorio,

promuoverne lo sviluppo e tutelare lavoro e imprese». Da parte dell’organizzazione anche la proposta di una campagna

condivisa per contrastare l’illegalità.

«Accogliamo ben volentieri l’invito dell’assessore Elena Donazzan a prendere parte al tavolo regionale del settore della logistica e siamo pronti a fare la nostra parte: crediamo di essere un attore significativo e centrale» evidenzia Adriano Rizzi, presidente di Legacoop Veneto, commentando la notizia della ripresa del tavolo interrotto nel 2016.

«Per la storia e la conoscenza importanti che abbiamo nella logistica siamo convinti di poter dare un contributo considerevole, per supportare un settore così determinante per il territorio e fare insieme programmazione strategica per garantire lo sviluppo delle imprese e, al contempo, tutelare l’occupazione» continua Rizzi aggiungendo: «E il nostro sarà senz’altro un contributo fattivo pure sul fronte del contrasto all’illegalità e alle false cooperative, fronte sul quale da anni siamo impegnati sul territorio con azioni concrete nei cantieri e in tutte le sedi possibili e deputate. Perché l’illegalità danneggia in primis la nostra buona cooperazione, operando dumping contrattuale e spingendo fuori mercato chi lavora correttamente e con fatica, rispettando le regole e tutelando i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Sono pratiche che non devono essere accettate: né dalla cooperazione, né dai lavoratori, né dai committenti – conclude –. Su questo c’è la necessità di agire insieme con una campagna mirata e condivisa di contrasto».. Lega Coop accogie

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti