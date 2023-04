Tartarughe giganti delle Seychelles: microchip e cooperazione internazionale per la conservazione di una specie unica

I ricercatori italiani hanno applicato 17 nano-microchip alle baby tartarughe giganti delle Seychelles, venute alla luce per la prima volta in 122 anni di storia del Botanical Gardens della capitale Victoria. Queste “mini giganti” pesano tra i 70 e i 100 grammi a soli due mesi di vita e tra qualche anno verranno rilasciate sull’isola di Curieuse per tornare a popolare tutti gli ecosistemi dell’arcipelago, dove possono vivere per oltre 100 anni e raggiungere un peso di 200 chilogrammi. La microchippatura fa parte di una collaborazione tra il know-how zoologico italiano e il Seychelles Parks and Garden Authority per contribuire alla conservazione di questa specie vulnerabile. Tuttavia, la siccità globale di quest’anno minaccia la schiusa delle tartarughe e la mancanza di pioggia espone le uova al rischio di non mantenere il giusto livello di umidità per rimanere vitali.

La conservazione delle tartarughe giganti delle Seychelles è una sfida complessa e multidimensionale. Oltre alla microchippatura e ad altre azioni di conservazione ex situ, è necessario affrontare anche le minacce in situ, come il commercio illegale e il cambiamento climatico. Le tartarughe giganti sono considerate dei veri e propri “fossili viventi” poiché hanno cicli di vita lunghissimi e rappresentano un patrimonio biologico e culturale unico al mondo. La cooperazione internazionale tra l’Italia e le Seychelles è quindi fondamentale per proteggere questa specie e il suo habitat.

Il Parco Natura Viva di Bussolengo è stato uno dei primi parchi in Europa a ospitare con successo una colonia di tartarughe giganti delle Seychelles, diventando così un centro di riferimento per la conservazione e la ricerca di questa specie. Grazie alla collaborazione con le università italiane e il Seychelles Parks and Garden Authority, il Parco Natura Viva ha sviluppato una vasta esperienza nella gestione, la riproduzione e la conservazione delle tartarughe giganti, contribuendo così alla salvaguardia di questa specie a livello globale.

L’azione di conservazione delle tartarughe giganti delle Seychelles è stata anche sostenuta da diverse organizzazioni e fondazioni, come Green Teen Team e la Fondazione della Principessa Theodora von Liechtenstein. Questi partner hanno contribuito alla fornitura di attrezzature e finanziamenti per sostenere la ricerca e la conservazione di questa specie unica. La conservazione delle tartarughe giganti delle Seychelles richiede uno sforzo collettivo e coordinato a livello internazionale, che coinvolga istituzioni, università, parchi, organizzazioni non governative e la comunità locale. Solo così sarà possibile proteggere queste “mini giganti” e preservare il loro patrimonio biologico e culturale per le generazioni future.

