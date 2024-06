TAPPA IN CALABRIA PER “INFRATEL INCONTRA LE REGIONI”

Promuove la libertà digitale e i diritti di accesso al nuovo mondo tecnologico la tappa di “Infratel incontra le regioni”, ecco le parole di Piccinetti.

CATANZARO – “Siamo fortemente convinti che la libertà digitale sia un pilastro essenziale della democrazia ed il diritto fondamentale di ogni individuo di accedere, utilizzare e contribuire al mondo digitale senza restrizioni”. Con queste premesse Pietro Piccinetti, AD. di Infratel Italia è intervenuto alla Cittadella regionale di Catanzaro in occasione dell’iniziativa “Infratel incontra le Regioni: Libertà e democrazia digitale nell’era delle infrastrutture, dei servizi e della connettività”, organizzata da Infratel Italia, in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei Ministri. Evento promosso in collaborazione con Anie Sit, l’associazione che, all’interno di Federazione Anie, rappresenta le aziende che si occupano di progettazione e realizzazione di infrastrutture tecnologiche.

E’ stata l’occasione per istituzioni e operatori del settore di confrontarsi in merito alle attività per la diffusione della banda ultra-larga e il 5G e la realizzazione dei Piani di intervento “Reti ultraveloci”, cui il Dipartimento per la trasformazione digitale ha affidato a Infratel la realizzazione. “E’ fondamentale la collaborazione tra Istituzioni, comunità locali, aziende e operatori privati nel processo digitalizzazione dei territori”, ha continuato Piccinetti.



“Il nostro obiettivo è garantire che internet e le tecnologie digitali rimangano aperte, libere e accessibili a tutti, perconsentire la libera circolazione delle idee, la partecipazione civile e l’espressione della diversità culturale”. L’assessore regionale alla Transizione digitale, Filippo Pietropaolo, ha evidenziato che “la crescita digitale della nostra regione è importantissima perché accresce tutto e tutti. E’ una potenzialità che la Regione può esprimere e, per farlo, è indispensabile la posa della fibra ottica in tutte le case, le imprese, i comuni, nella regione. Aziende di grosse dimensioni stanno lavorando per diffondere la fibra ottica e anche il 5G, questo significa poter portare servizi di tutti i tipi, come quello della sanità, il cui

futuro è nel digitale come dimostrano le frontiere della telemedicina”.

Il tavolo di lavoro ha anche fatto il punto sull’impegno condiviso, che dovrà essere quello di rispettare i tempi previsti per l’attuazione di tutti i punti che il PNRR ha messo in atto per abbattere il digital divide e migliorare la connettività nelle diverse aree del Paese.

