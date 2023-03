“Tango e donna, abissi del dolore e forza dell’ amore” nelle opere di Sara Breiksa  

Mogliano – Nell’ambito del programma Marzo Donna 2023, l’ assessore alle Pari Opportunità Giuliana Tochet ha inaugurato sabato sera al “Broletto” di Mogliano, la mostra pittorica di Sara Ieva Breiksa dal titolo: “Tango e donna, abissi del dolore e forza dell’ amore”.

Presentata dal critico d’arte Giancarlo Da Lio, l’artista lettone ha spiegato le sue opere: “Io disegno le persone che ballano nelle milonghe, o almeno lo facevo prima del Covid. Per me, che sono una cacciatrice d’immagini, la coppia che balla è il mio modello dell’immagine dolce dell’amore, del sogno d’amore puro …che raramente tocchi nella realtà., talvolta fuoco, talvolta polvere”.

Sara Ieva Breiksa è nata a Riga, capitale della Lettonia, nel 1978. Il suo percorso artistico è iniziato proprio nella sua terra natale, prima come passione, poi come vera e propria professione.

Durante l’ultimo anno di Liceo Artistico, Sara ha vinto un concorso internazionale organizzato in Francia dalla Fondazione Louis Vouitton per giovani artisti e così per tre mesi si è trasferita a Parigi e ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Parigi.

Successivamente ha continuato i suoi studi nel settore artistico conseguendone il diploma e poi un Master in Management di Cultura.

Sara Breiksa è sposata, ha 2 figli e vive a Mogliano Veneto.

La mostra, che si svolge presso lo Spazio Arte Urbano Broletto di Mogliano, rimarrà aperta fino al 19 marzo con orario 10,00 – 16,00.