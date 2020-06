Taglio del nastro per la ciclabile Mogliano – Marcon.

Questa mattina, sabato 27 giugno, il Sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato e il Sindaco di Marcon Matteo Romanello hanno inaugurato ufficialmente le nuove piste ciclabili di via Cavalleggeri e di via Torni.

La cerimonia del taglio del nastro si è tenuta proprio al confine dei due Comuni che è anche confine tra le Province di Mogliano e Venezia.

Un folto gruppo di ciclisti era partito in bici alle ore 10 sin dalla rotatoria di via Cavalleggeri, a Mogliano, con in testa i due Sindaci insieme con l’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Veneto Elisa De Berti, il consigliere regionale Riccardo Barbisan, il presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon, il presidente del Quartiere Centro Nord Piergiorgio Tozzato e una rappresentanza del Quartiere Mazzocco-Torni.

Erano inoltre presenti il progettista, il direttore dei lavori e il geometra di ICS srl, la società che ha realizzato il progetto, il dirigente e il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Mogliano e i rappresentanti della Polizia Locale e dei Carabinieri.

Dopo la benedizione del Parroco Don Giuseppe e un saluto delle autorità presenti, il Sindaco Bortolato, che festeggiava proprio oggi il suo compleanno, ha ringraziato anche gli espropriati per il loro contributo ad un’opera necessaria per unire due comuni e due province così strategiche.

Silvia Moscati

