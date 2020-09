Tabelloni per campagna elettorale pericolanti

Nei giorni scorsi sono comparsi nei campi e nelle piazze urbane i “tabelloni” raffiguranti i manifesti dei candidati alle prossime elezioni. Giuseppe Saccà, candidato al Consiglio Comunale per il Partito Democratico, condivide con la nostra Redazione queste foto che mostrano come alcuni tabelloni siano pericolosi, soprattutto per i bambini che giocano nei pressi.

Non solo, alcuni sono anche stati montati male! Alcuni si sviluppano in orizzontale, altri in verticale.

“Le elezioni sono una cosa seria e tutti i candidati devono aver la possibilità di farsi conoscere, ma si assottigliano sempre più gli spazi per una comunicazione politica che metta tutti nella condizione di misurarsi: chi paga può avere quanti spazi vuole, gli altri…” commenta Saccà.

“Mi chiedo – continua – perché non si permetta di affiggere i manifesti negli spazi gestiti usualmente dal Comune e quindi in piena sicurezza con pari opportunità per tutti: il bilancio andrebbe in fallimento se per un mese ogni cinque anni si desse questa possibilità ai candidati? Sicuramente no, considerando quanto avvenuto nel solo campo Junghans dove i tabelloni sono stati montati, collassati, ripristinati e nuovamente smontati per permettere la proiezione di un film all’aperto”.

E conclude: “L’amministrazione uscente gioca anche su questo campo per limitare le possibilità di quanti (e sono tanti!) propongono un’alternativa a cinque anni di gestione disastrosa della nostra Città? A pensar male si fa peccato, ma il più delle volte…”

