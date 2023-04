Sventato a Mogliano “sms truffa”

Durante il ponte del 25 aprile G.B., quarantenne moglianese, ha ricevuto un sms nel proprio cellulare nel quale veniva avvisato che era stata richiesta un’autorizzazione per un pagamento di euro 251,55 dal suo conto. Nel testo del messaggio si specificava che qualora non fosse stato il destinatario del messaggio a richiedere l’autorizzazione, quest’ultimo veniva invitato a collegarsi a un link per compilare un format. A quel punto l’uomo, dubbioso, ha contattato telefonicamente l’associazione Consumatori24 che, attraverso un proprio responsabile, ha chiarito di diffidare sempre e comunque dalle comunicazioni in entrata. L’associazione ha invitato poi il richiedente a contattare la propria banca ai numeri ufficiali.

MOGLIANO VENETO – Venti minuti è il tempo necessario per svuotare un conto corrente. Sono quasi 100mila le segnalazioni annuali della “Truffa del bonifico con sms”. A cadere nella trappola non sono soltanto le persone più sbadate o meno avvezze con la tecnologia. I cosiddetti “malware” hanno raggiunto sistemi ormai sofisticati e possono colpire anche persone esperte.

Quindi, qualsiasi sia la segnalazione ricevuta via sms o via telefonica “è opportuno chiudere la comunicazione e contattare il proprio istituto finanziario ai numeri ufficiali magari precedentemente salvati oppure collegandosi al sito ufficiale verificando l’indirizzo di collegamento“, precisa l’associazione Consumatori24.

La truffa del Bonifico con sms inizia proprio in questo modo, abbiamo assistito nel tempo allo svuotamento integrale di tutti i risparmi del conto corrente anche per decine di migliaia di euro è necessario perciò sempre prestare attenzione.

L’associazione invita in ogni caso, anche se si è rimasti vittima della truffa, a contattare la sede oppure un professionista di fiducia, per ricercare sempre la migliore soluzione del caso.