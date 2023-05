Svelata la giunta Fontebasso che amministrerà il Comune di Nervesa della Battaglia

NERVESA DELLA BATTAGLIA – “Grazie a tutti i cittadini di Nervesa che sono andati a votare per queste elezioni comunali. Grazie alla mia squadra, a tutti coloro che ci hanno dato fiducia. Siamo pronti a lavorare per il bene di Nervesa e per realizzare quanto promesso ai nostri concittadini! Sarò il sindaco di tutti i Nervesani.” Con queste parole la neoeletta sindaco Mara Fontebasso ringrazia chi ha espresso un voto a favore della sua squadra amministrativa, che a partire dal 15 maggio si è insediata alla guida del Comune di Nervesa della Battaglia.

Oggi, invece, la presentazione ufficiale della giunta.

Il primo cittadino, Mara Fontebasso, manterrà le deleghe agli affari generali, all’istruzione e alle scuole, al bilancio, all’urbanistica e all’associazionismo.

Leonardo Gottardo, 48 anni, geometra libero professionista, sarà il vicesindaco con delega al personale, ai lavori pubblici, alla viabilità, alle manutenzioni, alla polizia locale, ai fondi europei e ai bandi e finanziamenti.

Matteo Bernardel, 38 anni, capoturno in un’azienda alimentare e presidente dell’Associazione storico culturale “Battaglia del Solstizio”, sarà assessore con delega alla cultura, alla biblioteca, al turismo, ai musei, alla caccia e alla pesca.

Nominati assessori anche Giorgia Martignago e Martina Piva.

La prima, 24enne studentessa di Farmacia all’Università degli Studi di Trieste e dirigente sportivo e responsabile della comunicazione e social media manager in una società sportiva, ha ricevuto delega alla famiglia, alle politiche giovanili, alle politiche sociali e sanitarie, alle manifestazioni e allo sport.

La seconda, 47enne, istruttore amministrativo presso il Comune di Montebelluna, ha ottenuto le deleghe alle attività produttive, all’agricoltura e alle politiche per l’ambiente.

Spiccano deleghe anche tra i consiglieri: Claudio Meneghetti, funzionario dei Vigili del fuoco in quiescenza, sarà il delegato alla Protezione civile, Erica Callegari, di professione commercialista, sarà delegata alla disabilità, infine l’agente assicurativo Nicola Rasera avrà delega alla polizia mortuaria.

“Durante la campagna elettorale – afferma la Fontebasso, esponente di Fratelli d’Italia – ho ripetuto tante volte che il punto di forza di questo sindaco è la squadra, che ringrazio nella sua totalità, eletti e non eletti. Nell’assegnare le deleghe, ho voluto coniugare merito elettorale ed esperienza. Ho fiducia nei giovani e ritengo sia importante dar loro l’opportunità di mettersi alla prova e dimostrare il loro valore”.

Foto: Facebook