SUSD European Championships, prime 8 medaglie per il Team Italia FISDIR

Nella prima giornata di gare ai SUDS European Championships di Padova le ragazze e i ragazzi del Team Italia FISDIR conquistano 8 medaglie – 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi – nelle discipline del nuoto e del tennistavolo. Per gli sport di squadra, vittoria nella sfida contro l’Irlanda per 4-2 (Cusato, Piggio, Fasanella, Piggio) e stesso risultato nel doppio incontro giocato dai ragazzi della pallacanestro (46-10 contro la Finlandia e 33 a 12 contro l’Ungheria).

Nuoto – Nella piscina dello Sport Center PadovaNuoto, gli azzurri conquistano 6 medaglie: l’oro nei 50 dorso con Mattia Tononi, un argento con lo stesso Tononi nei 100 SL, un argento nei 400 misti con Dalila Vignando, un argento nei 50 dorso (categoria mosaico) con Carmen Scianguetta, un bronzo con la stessa nei 100 SL e un ulteriore bronzo con Marco Di Silverio nei 50 dorso.

Per il responsabile tecnico nazionale Marco Peciarolo: ”È stata sicuramente una giornata positiva che ha visto protagonisti sia i giovani atleti alle prime esperienze internazionali, sia atleti di maggiore maturità e con un bagaglio esperienziale maggiore. Sono sicuro che anche nelle prossime giornate avremo sorprese e conferme dai convocati all’europeo”.

Tennistavolo – Bis di medaglie per il tennistavolo che conquista il metallo più prezioso nella gara a squadre femminile (Abate e Ingrao) in finale contro la Turchia per 3-2 ed un argento nella gara a squadre maschile (Asaro, Giomo e Ghirlandi) cedendo in finale contro il Portogallo per 3-2. “Abbiamo sempre creduto nei nostri atleti, anche quando sembrava difficile. Questi risultati dimostrano la forza del nostro programma di allenamento e la resilienza delle nostre atlete e dei nostri atleti”, afferma Marzia Bucca, responsabile nazionale.

Sport di squadra – Nel calcio arriva una bella vittoria per 4-2 nella gara inaugurale contro l’Irlanda. Per il tecnico nazionale Gianluca Oldani: “Siamo molto soddisfatti dell’esordio contro l’Irlanda, una squadra che abbiamo affrontato per la prima volta. I ragazzi sono stati molto bravi, specialmente nel primo tempo disputato in maniera eccelsa e terminato sul 3-0. Nella ripresa c’è stato un leggero calo fisico e abbiamo subito due goal. Siamo stati molto bravi a reagire e a fermare il risultato sul 4-2 finale. Ora testa alla giornata di domani dove affronteremo il Portogallo in mattinata e la Turchia nel pomeriggio, due delle squadre favorite alla conquista del titolo. Contento dei ragazzi soprattutto per la reazione di carattere che si è vista”.

La nazionale campione in carica mondiale ed europea di pallacanestro di coach Giuliano Bufacchi continua a macinare risultati positivi e conquista un doppio successo contro la Finlandia e l’Ungheria. “Abbiamo iniziato il nostro cammino europeo con due ottimi risultati. In mattinata credo che il punteggio rispecchi perfettamente quello che si è visto in campo. I ragazzi hanno risposto al meglio, applicando quello che abbiamo provato in allenamento e nel raduno di Chiesina. Siamo riusciti a fermare i loro punti di forza e ad imporre il nostro gioco, facendo vedere quello di cui siamo capaci. Nel secondo incontro, nonostante il risultato non sia mai stato in discussione ci sono state delle piccole sbavature dovute sicuramente alla stanchezza accumulata nella gara contro la Finlandia del mattino. Sono contento perché nei momenti di difficoltà la squadra ha risposto positivamente. Da segnalare un leggero infortunio di Durante, subito sostituito, che speriamo di riavere a disposizione nel più breve tempo possibile. Ora testa alla gara di domani contro la Turchia che, visti i risultati, si prospetta come una finale per il primo posto”.