Supercoppa femminile da record

Ascolti da Record per la Supercoppa Frecciarossa di calcio Femminile. L’incontro tra Juventus e Roma ha avuto uno share del 3,24%.

CREMONA – Successo di pubblico e di ascolti per la Supercoppa Frecciarossa di calcio femminile che si è disputata domenica. Nonostante le condizioni metereologiche avverse, sono stati emessi 6.622 biglietti per la partita allo stadio ‘Giovanni Zini‘ di Cremona tra Juventus e Roma, le vere dominatrici del calcio nazionale degli ultimi anni.

Uno spettacolo nello spettacolo, con la straordinaria voce di Arisa che ha incantato il pubblico cantando ‘Meraviglioso amore mio‘ e l’Inno di Mameli, per poi lasciare spazio allo spettacolo sul campo delle due squadre.

I numeri da record

La partita, vinta dalle bianconere per 2 a 1, è entrata poi nella storia come la più vista in televisione. Su Rai 2 è infatti stata seguita da una media di 440mila telespettatori conquistando uno share del 3,24%. È stato così infranto il record di ascolti per competizioni nazionali di club, che ha superato i 350mila e il 2,78% medio della Supercoppa del gennaio 2022 tra Juventus e Milan.

Da record sono stati anche i dati relativi alle pagine social ‘FIGC Femminile‘, con 396.200 utenti che hanno visualizzato i contenuti prodotti su Facebook (270.793) e Instagram (125.407) nel weekend di gara (sabato 6 e domenica 7). I record precedenti appartenevano alla finale di Coppa Italia giocata nel giugno scorso a Salerno e che vide anche quel giorno protagoniste Roma e Juventus: in quel caso, gli utenti ‘connessi’ con i canali ‘FIGC Femminile’ erano stati circa 345mila.

Un successo che attesta sempre di più la crescente passione per il calcio femminile, presente anche quest’anno nella sezione digital collection della collezione Panini ‘Calciatori 2023-2024’.

Nella nuova edizione è presente anche la Serie A Femminile, che per il secondo anno consecutivo troverà spazio nella digital collection.

Photo Credits: Figc.it