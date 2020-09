Superbonus 110 %. CentroMarca Banca presenta la soluzione “chiavi in mano” per ricostruire casa

Il Superbonus al 110% è una maxi agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio (DL 34/2020) che eleva al 110% la detrazione fiscale relativa alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi su immobili residenziali, in ambito di:

• efficienza energetica

• adeguamenti antisismici

• installazione di impianti fotovoltaici

• infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Il Decreto, successivamente convertito in Legge, ha introdotto due importanti novità per gli interventi di riqualificazione energetica ed antisismica: lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta agli Istituti di Credito come CentroMarca Banca.

Un provvedimento, senza precedenti, che ha ottenuto il consenso degli imprenditori, dei sindacati, dei movimenti dei consumatori e anche degli ambientalisti.

In Veneto con l’EcoBonus verrebbero mobilitate risorse per oltre 2 miliardi di euro anche se le stime degli addetti ai lavori sono molto superiori.

A beneficiarne l’83,2% degli edifici residenziali, di ogni tipologia, costruiti prima del 1990.

CentroMarca Banca acquisirà il credito di imposta e offrirà la consulenza per le pratiche

Si tratta di una occasione irripetibile per famiglie ed imprese che necessitano di ristrutturare casa o renderla più efficiente, con la possibilità, ora, di cedere il credito direttamente alla Banca, che può anche anticipare il denaro nell’immediato.

Per questo motivo, in questa fase fondamentale di ripartenza, CentroMarca Banca Credito Cooperativo di TV e VE si fa carico, attraverso la cessione del credito, degli importi relativi ai lavori di riqualificazione energetica e antisismica, offrendo, a chi decide di usufruire del Superbonus, l’opportunità di poter procedere con gli interventi, senza che questi gravino sui risparmi.

Per semplificare le pratiche: consulenza a 360°, web app ECO-BOOK e numero di WhatsApp dedicato

CentroMarca Banca Credito Cooperativo ha ideato la soluzione “chiavi in mano“. Si mette a disposizione non solo finanziando i lavori e acquistando il credito d’imposta ma fornendo anche consulenza a 360°, a partire dal progetto fino alla sua realizzazione. Agevolando quindi il cliente sia nella presentazione delle pratiche sia in merito all’assistenza di tecnici professionisti grazie all’accordo sottoscritto con la società “Easystima”, leader nel settore delle valutazioni immobiliari.

Presso alcune Filiali dedicate, dislocate tra le province di Treviso e Venezia, sarà possibile avere tutte le informazioni e le soluzioni. Un consulente CMB dotato di un particolare software, la web app ECO-BOOK studiata ad hoc da Easystima, fornirà tutte le indicazioni necessarie per ristrutturare casa e di quali tipologie di detrazioni poter usufruire.

La Banca gestirà la cessione del credito e l’eventuale finanziamento ponte; inoltre farà da collegamento tra famiglie, professionisti e aziende. Per il cittadino, proprietario dell’abitazione, dunque nessun esborso di denaro e nessuna incombenza burocratica, solo la casa ristrutturata, chiavi in mano, con il conseguente aumento di valore della stessa.

Prevista inoltre l’attivazione di un numero di WhatsApp, il 335.7575240, al quale si potrà inviare un messaggio gratuitamente per essere richiamati e fissare un appuntamento di consulenza.

“Quella di oggi è un’ulteriore scelta, presa con rigore, che attesta la nostra ferma volontà di provvedere alle famiglie e alle imprese, essere al loro fianco per aiutarli a beneficiare delle agevolazioni del Decreto Rilancio. Le persone e l’ambiente sono due valori imprescindibili e definiscono ciò che siamo. Lavorare in questa direzione è quello che vogliamo e dobbiamo fare per ripagare la fiducia che i nostri Soci e Clienti ripongono in noi come Banca” sottolinea il Direttore Generale Claudio Alessandrini.

Nello specifico la sostenibilità e l’attenzione all’ambiente sono tra i fattori che fanno di CMB una realtà unica nel suo genere. Da anni CentroMarca Banca abbraccia un determinato tipo di finanza, quella sostenibile, capace di sviluppare un doppio vantaggio, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto quello dei rendimenti.

L’aspetto ambientale, in tutte le sue declinazioni, corre sempre su un binario parallelo e di altrettanta fondamentale importanza: l’aspetto sociale. CMB ha riconosciuto nel Superbonus 110% un’ottima opportunità, un incentivo per le famiglie e per chi decide di riqualificare la propria casa ed anche un contributo fondamentale per tutte quelle imprese che gravitano nel mondo dell’edilizia, tutta la filiera che durante il periodo di lockdown ha subito una brusca battuta d’arresto.

Si tratta, quindi, di un modo concreto per aiutare l’Italia intera a ripartire, ed è per questo che CentroMarca Banca si è attivata sin da subito per rendere l’acquisizione del bonus più semplice. Si potrà rendere migliore la propria casa, contribuendo a rendere migliore l’ambiente beneficiando delle nuove tecnologie per il risparmio energetico.

“Essere al fianco dei nostri Soci e Clienti, nella ripartenza, e aiutarli nel rendere confortevole la propria casa, o supportare le imprese, desiderose di trasformare capannoni e uffici più ecosostenibili, ci rende orgogliosi.” Conclude il Direttore Generale di CMB Claudio Alessandrini. “Per noi significa essere parte di un cambiamento verso un futuro più consapevole e contribuire alla crescita e alla rigenerazione del territorio in cui viviamo.”

