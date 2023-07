Suoni di Marca Festival: a Treviso Tony Hadley, Grignani e Francesca Michelin

Suoni di Marca giunge alla sua trentatreesima edizione, un festival da sempre unico nel suo genere che prende vita nel polmone verde della città di Treviso, le Mura Rinascimentali. Una cornice unica, fresca, lo spazio aperto per eccellenza della città storica che aggrega giovani, famiglie e persone di tutte le età.

TREVISO – «Questo aspetto sociale rappresenta da sempre l’elemento fondante della “polis” di Suoni di Marca Festival» – commenta Paolo Gatto, Direttore Artistico della kermesse – «La nostra piazza è simbolicamente identificata dal Bastione San Marco che ospita, sul main stage, gli artisti più noti e amati dal grande pubblico, mentre i viali simbolici prendono vita lungo i bracci delle mura con altri due palchi, SS. Quaranta e Caccianiga attivi con musica dal vivo dalle ore 19, gli stand del Percorso del Gusto, l’Area Bimbi e le bancarelle della Mostra-Mercato».

Anche quest’a ‘edizione vuole mantenere la finalità di promuovere la musica del territorio trevigiano e allo stesso tempo di veicolare un prodotto musicale di qualità, di originalità, rispettando un gusto più trasversale e disparato possibile in termini di generazioni d’utenza e genere musicale con la presenza di artisti presenti nella scena nazionale e internazionale, privilegiando nelle aperture del Main Stage tutto ciò che proviene dalla città e dal territorio per promuovere i gruppi più rappresentativi della Marca trevigiana ma anche dare continuità ogni serata ai gruppi locali emergenti. Tutte le sere dalle ore 20.

La novità di quest’anno riguarda l’aggiunta di tre serate a biglietto esclusivo unicamente per l’Area Concerti, novità che punta a valorizzare ulteriormente la proposta artistica già solida di un festival ambizioso che non ha mai celato la propria voglia di crescere e rinnovarsi. I concerti in questione sono quello di Alfa (lunedì 17 luglio), di Tony Hadley (martedì 18 luglio) e di Francesca Michielin (giovedì 27 luglio) con i biglietti disponibili sia in prevendita su Ticketone sia in cassa al Festival. La capienza è limitata, si consiglia la prevendita.

Per il resto Suoni di Marca mantiene la formula classica, chiedendo al suo pubblico un piccolo aiuto: 1euro di contributo responsabile per accedere a tutta l’area e ai palchi secondari per supportare simbolicamente il festival nel sostenere i grandi costi organizzativi, di sicurezza e pulizia dopo questi anni difficili per la musica dal vivo e gli eventi aggregativi. Un gesto di grande valore per una delle manifestazioni italiane più longeve di sempre e che da sempre propone il giusto intrattenimento per i cittadini di tutte le età.

Artisti e band di fama nazionale e internazionale renderanno indimenticabili le calde sere dell’estate 2023 a Treviso. Ce n’è per tutti i gusti, dal pop al rock, dal cantautorato al punk, passando per il folk, la disco, la musica elttronica e il funk: Le Orme, i Calibro 35, i Marlene Kuntz, Alfa, Tony Hadley, i Jalisse, Tullio De Piscopo, i 24 Grana, Gianluca Grignani, Francesca Michielin, gli Skiantos e tanti altri.

Non solo musica e divertimento ma anche buon cibo, aree relax e artigianato di qualità. Verrà mantenuto l’ordine distributivo ed estetico degli spazi destinati alla Mostra-mercato e al Percorso del Gusto creato secondo una precisa logica estetica e funzionale. Saranno presenti 20 ristoratori tra trattorie, pizzerie, locali etnici e tre dei più rinomati cocktail-bar della città di Treviso, presto parte integrante della manifestazione con stand che si alterneranno tra il viale alberato degli ippocastani e la passeggiata lungo il terrapieno illuminato dalle luci scenografiche.

Suoni Di Marca unisce in un’unica rassegna la tradizione, essendo ormai un evento radicato nel nostro territorio, la musica, la socialità e la sostenibilità – le parole del sindaco Mario Conte – L’idea di unire tanti temi in un unico evento è assolutamente lodevole. L’elemento musicale rappresenta sicuramente lo zoccolo duro della manifestazione, sempre più curata nei particolari: basti pensare al servizio baby sitting, alla volontà di creare l’evento più ecosostenibile del Veneto portando la percentuale di raccolta differenziata a livelli mai visti in una rassegna musicale, ma anche l’attenzione alle nostre eccellenze, che con Suoni di Marca trovano una vetrina di primissimo ordine. Un grazie va agli organizzatori ma anche a tutte quelle persone che contribuiranno alla buona riuscita dell’evento, che sono certo saprà attirare a Treviso tantissimi appassionati e famiglie.

Tra questi anche un infopoint dedicato alla distribuzione dei flyer contenenti il programma completo e l’utilissima “mappa del gusto” per poter orientare il visitatore alla degustazione. Presente inoltre il classico mercato etnico con bancarelle di oggettistica e gioielleria principalmente home-made ma anche di vestiario vintage e usato. Immancabile infine pure lo spazio dedicato al baby-sitting, animazione bambini e truccabimbi curato dal gruppo Alì con programma diversificato per ogni serata, e l’area con giochi elastici.

Nei giorni del Festival saranno predisposti servizi adeguati al raggiungimento della location e studiati percorsi alternativi per facilitare l’accesso anche a carrozzine e persone con disabilità, da quest’anno l’area è stata inoltre munita di passerelle che collegano i parcheggi per disabili al percorso pedonale.

Senza dimenticare la sostenibilità ambientale: Suoni di Marca rappresenta una best practice nella gestione virtuosa dei rifiuti prodotti durante l’evento, grazie alla collaborazione attivata con Contarina SPA. L’azienda ogni anno fornisce i contenitori necessari per la differenziata e si occupa anche di formare tutti i volontari che aiutano il pubblico a tenere pulita l’area del festival. Per l’intera durata dell’evento, saranno allestiti 8 EcoPunti presidiati da oltre 100 giovani volontari, che aiuteranno il pubblico nella raccolta differenziata di bicchieri, stoviglie e imballaggi.

«Da diversi anni siamo partner di questa grande manifestazione, che richiama moltissime persone e coinvolge numerose realtà del nostro territorio, in particolare giovani ragazzi e ragazze che volontariamente aiutano i cittadini a raccogliere i rifiuti e si prendono cura delle Mura rinascimentali della città, dove si svolge il festival. Un gesto concreto di impegno civico che ci ricorda quanto sia importante il contributo di tutti per mantenere pulita la città» – ha dichiarato il presidente di Contarina Sergio Baldin.

Nell’edizione 2022 la raccolta differenziata ha raggiunto il 95%, evitando l’abbandono indistinto dei rifiuti nelle aree limitrofe all’evento. Un risultato che contraddistingue Suoni di Marca come il più grande festival Ecosostenibile del Triveneto.

Da menzionare infine la formazione di oltre venti soggetti interni al personale del Festival con un corso Ex Alto Rischio 3° Livello e conseguenti esami finali tenuto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Una scelta che mette in primo piano la sicurezza del nostro pubblico e dei nostri operatori, così come l’utilizzo delle cucine a induzione che esclude la presenza delle bombole a gas. Una soluzione più sicura ed ecologica a conferma dello spirito green di Suoni di Marca.

Suoni di Marca Festival è patrocinato da Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Treviso, RetEventi, Estate Incantata, Camera di Commercio di Treviso e Confcommercio.