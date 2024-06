Summer Mira Sound: un’estate di musica nella Riviera del Brenta

Il Summer Mira Sound debutta il 25 giugno a Villa Widmann con Ana Carla Maza, inaugurando una rassegna musicale nella Riviera del Brenta.

MIRA – Villa Widmann, martedì 25 giugno, sarà il palco d’eccezione per l’inaugurazione del Summer Mira Sound, la nuova rassegna musicale nella Riviera del Brenta, promossa dal Comune di Mira con la direzione artistica di Veneto Jazz. Protagonista della serata sarà la talentuosa violoncellista e cantante cubana Ana Carla Maza, che presenterà il suo nuovo album, Caribe. Il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare sia brani inediti che i successi delle sue precedenti produzioni, La Flor e Bahia, insieme a classici intramontabili rivisitati in versioni straordinarie.

Negli ultimi mesi, Ana Carla Maza ha conquistato un vasto pubblico internazionale, grazie a concerti sempre sold out. La sua passione per la musica latino-americana, combinata con il suo talento nel coinvolgere il pubblico attraverso canti e danze, ha reso ogni suo spettacolo un’esperienza unica. Il suo nuovo lavoro trae ispirazione dalle radici musicali della sua infanzia, mescolando descargas cubane degli anni Cinquanta, rumbas caraibiche, tango argentino, samba e bossa nova brasiliani, creando un blend originale e affascinante.

Mediterraneum: fotografia e musica dal vivo

Mercoledì 26 giugno, alle ore 21, Villa Widmann ospiterà un’altra imperdibile serata con il progetto Mediterraneum, che vedrà protagonisti il fotografo Pino Ninfa e il pianista Danilo Rea. Venezia e la sua storia, le città patrimonio dell’Unesco della Valle di Noto, le feste religiose nel Mediterraneo, le bande dell’area mediterranea, i siti archeologici in Italia e in Libia, i Sassi di Matera e le foto storiche del 1800 saranno i temi delle immagini proiettate. Danilo Rea, uno dei pianisti jazz italiani più apprezzati al mondo, accompagnerà queste immagini con improvvisazioni musicali ispirate dal momento, creando un dialogo unico tra fotografia e musica.

Un duo eccentrico

Venerdì 28 giugno, alle ore 21, Villa dei Leoni sarà il palcoscenico per l’incontro tra Alessandro D’Alessandro e Roy Paci. D’Alessandro, noto per aver portato l’organetto della tradizione popolare a dialogare con stili musicali diversi, si esibirà insieme al celebre trombettista e cantante Roy Paci. Il duo proporrà un concerto eclettico, ricco di improvvisazioni e scambi sonori, che spazierà tra canzone d’autore e utilizzo innovativo di elettronica, effettistica e loops in tempo reale.

Concerto sotto le stelle

Sabato 29 giugno, alle ore 21, in Piazzetta di Mira Porte, il Summer Mira Sound si concluderà con un concerto sotto le stelle del quintetto MA-REA. Guidato da Massimo Tagliata (fisarmonica e tastiere) e Andrea Dessì (chitarre acustica ed elettrica), il gruppo proporrà un repertorio incentrato sulle calde sonorità del tango-jazz, flamenco e jazz latino, promettendo un’esibizione ricca di intensità espressiva. L’ingresso sarà libero, offrendo un’opportunità unica per tutti di godere di questa serata musicale.

Informazioni e Biglietti

Il Summer Mira Sound è un evento sostenuto dal progetto “Venezia e la sua laguna: gestione e valorizzazione dei flussi turistici”, finanziato dal Ministero del Turismo.

Per maggiori informazioni e per il programma completo, visitare il sito www.venetojazz.com. I biglietti sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone, sia online che nei punti vendita. I prezzi sono: intero 20€ e ridotto 15€, più il diritto di prevendita. Il biglietto ridotto è riservato ai residenti del Comune di Mira, agli under 14 e agli over 65.