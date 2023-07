Sulle note di Beethoven si alza il sipario sull’Orbetello Piano Festival

Il 15 luglio torna il calendario che – fino al 5 agosto – porta la grande musica in alcuni degli angoli più insoliti e suggestivi della Toscana.

ORBETELLO – Saranno le note del genio tedesco a inaugurare la 12ma edizione dell’Orbetello Piano Festival: con un concerto dell’evocativo titolo BEETHOVEN L’IMPERATORE sabato 15 luglio alle 21.30 in Piazza Giovanni Paolo II ad Orbetello, prende il via l’originale cartellone estivo che fino al 5 agosto sposa la bellezza della musica a quella di alcuni dei luoghi meno frequentati e più identitari della laguna toscana che si trasformano in palcoscenici di eccezione per accogliere virtuosi da tutto il mondo.

Diretta da Gaddiel Downbrowner, l’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto eseguirà il concerto No. 5 di L. van Beethoven, una delle opere più importanti del compositore di Bonn.

Al pianoforte il solista Yuewen Yu, vincitore di numerosissimi concorsi pianistici internazionali e, recentemente, di Orbetello Piano Competition Junior Edition 2022.

Gaddiel Dombrowner, direttore d’orchestra franco-israeliano ha dimostrato di essere uno dei giovani direttori più promettenti in Israele conquistando numerosi riconoscimenti in concorsi internazionali. Gaddiel ha diretto orchestre di tutto il mondo ed è direttore ospite principale della Kunming International Philharmonic e direttore di facoltà residente nel Vivace! festa estiva. Tra i suoi maestri: Jorma Panula, Frederic Chaslin, Daniel Oren, Mark Stringer, Maurizio Arena, Gianluigi Gelmetti e Collin Metters.

Yuewen Yu ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di sei anni, sotto la guida di Geping Jin. Si è trasferito a Shanghai nel 2010 e ha studiato alla Primary Music School e alla Middle Music School, affiliate al Conservatorio, nella classe di Qi Zhang, Shuo Huang e Yunlin Yang. Dopo aver completato gli studi a Shanghai nel 2019, nello stesso anno è stato ammesso all’Università di musica, teatro e media di Hannover, dove ha studiato con noti pedagoghi pianistici. Il giovane pianista cinese ha già vinto numerosi concorsi internazionali e si è esibito nel suo primo recital di pianoforte all’età di otto anni.

Il festival prosegue poi venerdì 21 luglio con inizio alle ore 19.45, quando la Terrazza Guzman accoglierà il giovanissimo talento di Terry Chen, vincitore dell’Orbetello Piano Competition 2022 mentre venerdì 28 luglio la scogliera sul mare dell’Hotel Capo d’Uomo di Talamone alle ore 21.30, ospiterà Gala Chistiakova incanterà il pubblico con il suo il piano recital. Sabato 29 luglio alle ore 21.30, gli spazi verdi del Casale Origlio di San Donato (Orbetello) si offriranno come palcoscenico perfetto per l’esibizione degli allievi che hanno partecipato all’edizione 2023dell’Orbetello Piano Summer School.

Attesissimo il concerto all’alba che martedì 1 agosto porterà il pianoforte nel Bosco di Patanella (Orbetello) con uno spettacolo intimo e pieno di magia che vedrà esibirsi al pianoforte il direttore artistico del festival, Giuliano Adorno mentre sorge il sole e il nuovo giorno inizia.

Quindi il festival si sposta nel verde del Casale della Giannella (oasi WWF – Albinia) dove mercoledì 2 agosto alle ore 21.30 andranno in scena le “Metamorfosi” di Valentina Lombardo (pianoforte) mentre giovedì 3 agosto alle ore 21.30 chiostro della Torre Saline di Albinia avrà luogo un appuntamento che vede protagonista l’Accademia Musicale Chigiana di Siena.

Sempre a Torre Saline di Albinia si terranno gli appuntamenti conclusivi dell’Orbetello Piano Festival 2023: qui venerdì 4 agosto alle ore 21.30 Antonio Di Cristofano (pianoforte) e Fabio Cicaloni (attore) proporranno il loro “Concerto à la carte” mentre sabato 5 agosto sarà il genio di Nakata Asagi (pianoforte) a sigillare l’edizione 2023.

Ad arricchire il calendario dell’Orbetello Piano Festival, nel segno della contaminazione, Torre Saline ospita altri due eventi: il 3 agosto alle ore 19.00, si inaugura l’esposizione “Noi siamo quelli… che si mostrano nella scrittura”, a cura di Anna Spagna Bellora.

Il 6 agosto alle ore 19.00 invece, sarà presentato il volume “Potere e negoziazione. Il diritto al tempo del post-pensiero” di Mario Barcellona e Bruno Montanari (Castelvecchi Editore).

Creato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra il festival, è reso possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Orbetello- assessorato alla cultura, della Fondazione CR Firenze e di numerosi partner tra cui Banca Tema.

Info e biglietteria +39 3534407785 \+39 3892428801

www.orbetellopianofestival.it