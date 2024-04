Sulla “Strada del Prosecco”: esperienza enoturistica tra le Colline Unesco

Tra le numerose cantine che punteggiano il territorio collinare tra Conegliano e Valdobbiadene, ce n’è una che ha una storia unica e affascinante, tramandata da quattro generazioni. È la Cantina Bernardi.

REFRONTOLO (TV) – Percorrendo la “Strada del Prosecco”, tra le sinuose Colline di Conegliano e Valdobbiadene, ci si immerge in un territorio incantevole, ricco di storia e tradizione.

Arrivati a Refrontolo – il più piccolo dei 15 Comuni appartenenti al sito Unesco – ci si ritrova davanti al suggestivo Molinetto della Croda, meta suggestiva per visitatori provenienti da ogni parte d’Italia.

Dopo aver ammirato il panorama mozzafiato sulle Colline patrimonio dell’umanità, niente è più rilassante di una visita in cantina, immersi nel cuore della natura e della cultura enologica.

Celebri per il loro paesaggio unico e per la “vendemmia eroica” – un’antica pratica eseguita interamente a mano su terreni talmente scoscesi da sfidare anche i vendemmiatori più esperti – le Colline del Prosecco offrono una cornice perfetta per l’apprezzamento di vini pregiati. La terra di Refrontolo si distingue per la produzione del rinomato Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e del caratteristico Marzemino, ottenuto da uve rosse di qualità.



Esperienza sensoriale nel cuore delle Colline patrimonio Unesco

A pochi chilometri dal Molinetto della Croda, il paesaggio mozzafiato delle dolci pendici collinari e l’atmosfera rilassante si fondono con il piacere di una pausa, per degustare vini pregiati. Una tappa che vale la pena di fare è alla Cantina Bernardi e vi spieghiamo perché.

Guarda il video su YouTube.

Cantina Bernardi, fondata nel 1960 da Mansueto Bernardi, incarna l’autenticità e la passione tramandata attraverso le generazioni. L’azienda è oggi guidata dai suoi figli Pierluigi e Adriano, che hanno ereditato la sua dedizione e il suo amore per il vino. Al loro fianco vi sono la terza e la quarta generazione della famiglia Bernardi, che continuano a preservare le tradizioni vinicole, selezionando attentamente le uve e seguendo scrupolosamente ogni fase della produzione, per garantire qualità in ogni bottiglia.

Oggi la Cantina Bernardi produce circa un milione di bottiglie all’anno, mantenendo vive le antiche tradizioni e combinandole con le più moderne tecniche di vinificazione. Dalla selezione delle uve alla fermentazione in autoclave e dalla spumantizzazione con metodo Martinotti/Charmat all’invecchiamento in piccole botti, ogni fase della produzione avviene con cura e precisione.



I vini e gli spumanti qui prodotti sono il frutto di una maestria artigianale e di una cura meticolosa. Un assaggio è possibile, sia nella saletta degustazione interna sia nella terrazza con vista sul patrimonio collinare. Qui i visitatori possono immergersi nell’universo dei sapori e degli aromi, alla ricerca delle note di frutta fresca, fiori profumati e sentori tostati.