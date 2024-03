Sui regionali Trenord animali e bici viaggiano gratis

Niente più biglietti extra per le due ruote e per gli amici a quattro zampe.

Tra pochi giorni, precisamente dal 1° aprile 2024, sui treni regionali Trenord sarà possibile viaggiare gratis con i propri animali domestici o con la propria bicicletta. A stabilirlo è il nuovo provvedimento della Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

In altre parole, non sarà più necessario pagare alcun supplemento. La misura riguarda tutti i percorsi ferroviari all’interno dei confini di validità della Tariffa Ferroviaria Regionale Lombardia.

La gratuità degli animali domestici nasce in risposta alla crescente sensibilità degli italiani di sposarsi in compagnia dei loro quattrozampe. Oggi, infatti, cani e gatti sono entrati a far parte a pieno titolo della famiglia. La gratuità per il trasporto delle biciclette è invece un’agevolazione pensata per i numerosi viaggiatori che ogni giorno utilizzano le due ruote per andare al lavoro o per viaggi di piacere.



Animali a bordo: le regole da osservare

Per garantire a tutti i passeggeri un viaggio sicuro e sereno, ci sono alcune regole da rispettare: