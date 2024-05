Successo Vintage Village

La Città è stata molto animata in questo fine settimana. Complice il bel tempo, anche le spiagge veneziane hanno avuto riscontri positivi

Jesolo – Sono stati registrati 20.000 passaggi al Vintage Village in piazza Mazzini. Riscontri molto positivi anche dalla spiaggia, allestita e pronta per la stagione balneare che da ieri è ufficialmente iniziata. E alla Umg5, servizi aperti e disponibili per tutti, in pieno adempimento dell’ordinanza comunale.

Ieri è anche iniziata l’attività di gestione dei flussi in 5 accessi al mare: nessuna criticità è stata riscontrata. Nessuna criticità nemmeno sul fronte della sicurezza urbana da parte della Polizia locale, né in spiaggia né nelle zone centrali della movida.

Sono stati Controlli capillari per il rispetto dell’art. 26 bis del Regolamento di Polizia Urbana dedicato alla “Vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine” per prevenire gli eccessi garantendo sicurezza e tranquillità alla città e tutelando il divertimento sano e responsabile: 2 sole violazioni (due ragazzi, uno di 19 anni e uno di 20 residenti fuori Regione).

Tutti i controlli alle attività commerciali, effettuate anche in borghese e in ogni tipologia di esercizio, hanno dato esito negativo.

Contrasto allo spaccio

Durante i controlli in zona centrale del lido, sono stati rinvenuti circa 50 grammi di hashish. Sono stati effettuati controlli anche lungo l’intero arenile. Nessun transito di spacciatori è stato segnalato.

I controlli sulla strada hanno permesso di intercettare due automobilisti a cui è stata contestata la guida in stato di ebbrezza (una delle quali in realtà venerdì che ha registrato tasso di 1,90).