Successo storico: il Veneto è Campione d’Italia nel cross

Storico successo della selezione regionale cadetti che in Umbria vince la classifica combinata e quella femminile. Oro individuale per la bellunese Sofia Isaurico.

GU8BBIO – Storico successo della rappresentativa veneta nel campionato italiano cadetti di corsa campestre. Ieri, a Gubbio (Perugia), in occasione della Festa tricolore del cross, la selezione under 16 guidata dal Fiduciario tecnico Enzo Agostini si è imposta nella rassegna tricolore per regioni.

Un risultato che mancava da tempo negli annali regionali e fa il paio con la vittoria ottenuta domenica scorsa ad Ancona, sempre con i cadetti, nel Trofeo indoor “Ai confini delle Marche”.

La selezione veneta si è imposta nella classifica combinata, realizzando 691 punti e precedendo la Lombardia (683) e l’Emilia-Romagna (671).

Il Veneto ha vinto anche la classifica femminile ed è giunto quinto in quella maschile. Da segnalare anche l’oro individuale conquistato dalla bellunese Sofia Isaurico in una gara in cui si sono segnalate pure le gemelle veneziane Beatrice e Margherita Vedovato, rispettivamente quarta e quinta.

Altri due ori individuali sono arrivati per il Veneto nelle gare di livello assoluto grazie al veronese Marco Fontana Granotto, primo a sorpresa nei 10 km della gara seniores/promesse, e alla veneziana Beatrice Casagrande, leader tra le juniores in una gara in cui si è ritirata, a causa di un’indisposizione, la bellunese Lucia Arnoldo, a sua volta candidata al titolo. Vittoria tricolore anche per Ala Zoghlami (Fiamme Oro Padova), leader nel cross corto.

I risultati. MASCHILI. Campionato italiano seniores/promesse (10 km): 1. Marco Fontana Granotto (Atl. Insieme Verona) 30’35”, 9. Abdoullah Bamoussa (Atl. Brugnera PN Friulintagli) 31’42. Società: 1. Atletica Casone Noceto 17. Campionato italiano promesse (10 km): 1. Abderrazzak Gasmi (Toscana Atletica Jolly) 31’34”, 3. Nicolò Bedini (Gp Parco Alpi Apuane) 32’04”, 4. Francesco Da Vià (Gs La Piave 2000) 32’26”. Campionato italiano juniores (8 km): 1. Lionel Nihimbazwe (Toscana Atletica Jolly) 25’33”, 4. Andrea Botteon (Vittorio Atletica) 26’05”. Società: 1. Atletica Valle Brembana 55, 4. Vittorio Atletica 63. Campionato italiano allievi (5 km): 1. Vittore Simon Borromini (Toscana Atletica Jolly) 16’02”. Società: 1. Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi 46, 8. Atl. Vicentina 147. Campionato italiano cross corto (3 km): 1. Ala Zoghlami (Fiamme Oro Padova) 8’54”. Campionato italiano cross corto promesse (3 km): 1. Zouhir Sahran (A.S. Dil. Milone) 9”01, 2. Masresha Costa (Atl. Brugnera Friulintagli) 9’12”, 4. Thomas D’Este (Assindustria Sport) 9’21”. Cadetti (3 km): 1. Alessandro Santangelo (Atl. Virtus Lucca) 9’34”, 10. Aaron Franceschini (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 10’08”, 26. Riccardo Cenedese (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 10’27”, 31. Giacomo Votta (Gs Quantin Alpenplus, individualista) 10’32”, 35. Tommaso Gerardini (Gs Quantin Alpenplus) 10’33”, 43. Andrea Pol (Vittorio Atletica) 10’39”, 60. Tommaso Da Riva (Atl. Valdobbiadene, individualista) 10’49”, 62. Pietro Spagnolo (Pol. Dueville, individualista) 10’52”, 71. Alberto Marchiori (Atl. Albore Martellago, individualista) 11’00”, 80. Riccardo Varacalli (Atl. San Biagio, individualista) 11’06”; Alessio Pollazzon (Atl. Biotekna) ritirato. Rappresentative: 1. Lombardia 360, 2. Piemonte 352, 3. Emilia-Romagna 351, 5. Veneto 315. Staffetta 4×1 giro (11/03): 1. G. Alpinistico Vertovese 24’49”. Staffetta 4×1 giro master (11/03). SM40: 3. Ana Atl. Feltre (Dalla Corte, Sacchet, De Riz, Minella) 27’30”.

FEMMINILI. Campionato italiano seniores/promesse (8 km): 1. Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) 27’09”. Società: 1. Esercito 25, 8. Atl. Ponzano 108. Campionato italiano promesse (8 km): 1. Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior) 29’14”, 2. Agnese Carcano (Atl. Verona Asd Pindemonte) 29’42”, 8. Diletta Moressa (G.A. Coin Venezia) 31’41”. Campionato italiano juniores (6 km): 1. Beatrice Casagrande (Atl. Riviera del Brenta) 22’16”. Società: 1. Bracco Atletica 12. Campionato italiano allieve (4 km): 1. Giulia Bernini (Toscana Atl. Empoli Nissan) 14’57”. Società: 1. Bracco Atletica 55, 6. Silca Ultralite Vittorio Veneto 108. Campionato italiano cross corto (3 km): 1. Ludovica Cavalli (Aeronautica Militare) 10’30”, 8. Gloria Tessaro (Atl. Vicentina) 10’59”. Campionato italiano cross corto promesse (3 km): 1. Silvia Gradizzi (Cus Pro Patria Milano) 10’48”, 5. Letizia Fontanive (Athletic Club Firex Belluno) 11’25”, 9. Martina Lucchini (Atl. Verona Asd Pindemonte) 12’08”. Cadette (2 km): 1. Sofia Isaurico (Athletic Club Firex Belluno) 7’25”, 4. Beatrice Vedovato (Atl. Albore Martellago) 7’30”, 5. Margherita Vedovato (Atl. Albore Martellago) 7’36”, 18. Rebecca Gava (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 7’49”, 37. Lia Crepaldi (Asd Run It – Rovigo, individualista) 7’59”, 42. Giulia Gubiolo (G.A. Bassano, individualista) 8’02”, 43. Anna Giambalvo (Vittorio Atletica) 8’02”, 51. Natalia Faoro (Atl. Silca Conegliano, individualista) 8’06”, 71. Anna Bertagno (Gs La Piave 2000, individualista) 8’15”, 80. Arianna Cesca (Atl. Silca Conegliano, individualista) 8’18”. Rappresentative: 1. Veneto 376, 2. Toscana 338, 3. Lombardia 323. Rappresentative combinata (Ci+Ce): 1. Veneto 691, 2. Lombardia 683, 3. Emilia-Romagna 671. Staffetta 4×1 giro (11/03): 1. Cus Pro Patria Milano 29’20”. CLASSIFICHE