Successo per il Treviso Urban Trail

La seconda edizione dell’inedita corsa fuoristrada ha visto la partecipazione di oltre 600 concorrenti e ha attraversato ieri sera il centro storico della città. Sorprendentemente, l’ex nuotatore azzurro Federico Colbertaldo ha anche preso parte all’evento. L’organizzatore Caldato ha commentato il grande successo, considerandolo un’altra scommessa vinta.

TREVISO.

Nella serata del 23 settembre 2023, a Treviso si è svolto il secondo atto del Treviso Urban Trail – CentroMarca Banca. Nonostante la minaccia di pioggia, l’evento organizzato dall’Asd Corritreviso ha mantenuto lo spirito positivo della sua edizione inaugurale dell’anno precedente.

Più di seicento atleti provenienti da tutto il Triveneto hanno affrontato con entusiasmo le salite, le discese, i gradini, i ponti e ogni tipo di dislivello che la città aveva da offrire. Il percorso, lungo 10,1 km e parzialmente rinnovato rispetto all’anno precedente, ha attraversato ben 11 piazze del centro storico, privilegiando terreno sterrato e pavé rispetto all’asfalto.

La corsa si è svolta dopo il tramonto, e per illuminare il percorso, i partecipanti sono stati invitati a utilizzare delle lampade frontali, creando un suggestivo gioco di luci in movimento che ha illuminato strade e piazze.

Marco Meneghel, un atleta di 22 anni di Cison di Valmarino, appartenente al team Vittorio Atletica, si è aggiudicato la vittoria, coprendo la distanza in 35’43”, con un vantaggio di oltre un minuto sui suoi inseguitori Filippo Spigariol (Atl. Ponzano, 36’57”) e Kevin Casagrande (Vittorio Atletica, 36’58”).

Nel campo femminile, la vittoria è andata a Martina Zanette (Ride Your Dreams), una trevigiana di 45 anni che vive a pochi passi dalle Mura. Ha completato la gara da sola in 41’29”, mentre sul podio sono salite anche Elena Gallina (42’02”), una figura ben nota nei trail italiani, e Jenny Feltrin (Atl. San Biagio, 42’13”).

Applaudita anche la fondista di San Giuseppe, Edi Cadorin, attesa domenica a Forlì dalla 353^ maratona della carriera. E Dubravka Seslija, Duda per gli amici trevigiani, qualche anno fa tra le regine italiane dell’Ultratrail del Monte Bianco. Mentre tra gli iscritti dell’ultima ora va segnalato l’ex nuotatore azzurro Federico “Scienzy” Colbertaldo, arrivato in 52’42”, ampiamente tra i primi duecento in classifica generale.

Tra le società, nella graduatoria per numero di iscritti, gradino più alto del podio per Ride Your Dreams Treviso davanti a due club veneziani, Asd Oll Scars e Audace Noale. Il club cittadino si è così aggiudicato la prima edizione del Trofeo “Venturino Cagnato”, voluto da Avis Comunale e Gruppo Alpini Treviso per ricordare un campione del volontariato e un punto di riferimento dell’associazionismo cittadino.

“E’ stata una bellissima edizione – dice Enrico Caldato, presidente dell’Asd Corritreviso -. A Treviso non ci sono ovviamente sentieri e vette da scalare, e l’impegno per gli atleti è relativo, ma a noi interessava valorizzare tragitti alternativi in centro storico, sfruttando salite e discese che magari nella vita di tutti i giorni non si notano, ma si fanno sentire se le affronti di corsa. Per la nostra società era l’ultimo impegno organizzativo di un anno partito alla grande con Treviso in Rosa e proseguito con la Corritreviso. I complimenti che abbiamo ricevuto e i sorrisi che abbiamo colto sul volto degli atleti, ci fanno pensare che ancora una volta abbiamo colto nel segno. Il Treviso Urban Trail ha le carte in regola per crescere. Un’altra scommessa vinta”.

RISULTATI. UOMINI: 1. Marco Meneghel (Vittorio Atletica) 35’43”, 2. Filippo Spigariol (Atl. Ponzano) 36’57”, 3. Kevin Casagrande (Vittorio Atletica) 36’58”, 4. Cristian Gajotto (Jesolo Triathlon) 37’03”, 5. Francesco Foggiato (Duerocche) 37’52”, 6. Davide Dal Bianco (Ride Your Dreams) 38’03”, 7. Alberto Boccato (Atl. San Biagio) 38’15”, 8. Lamberto Callegari (Atl. Montebelluna) 38’23”, 9. Marco De Luca (Podistica Monteroni) 38’26”, 10. Michael Bonsembiante (HRobert Running Team) 38’30”. DONNE: 1. Martina Zanette (Ride Your Dreams) 41’29”, 2. Elena Gallina 42’02”, 3. Jenny Feltrin (Atl. San Biagio) 42’13”, 4. Mirela Djurdjevic (Atl. San Biagio) 42’59”, 5. Elena Caccin (Atl. San Biagio) 43’21”, 6. Caterina Chiaradia (Ride Your Dreams) 43’26”, 7. Greta Dal Magro (Gp Livenza Sacile) 43’37”, 8. Anna Furlan (Lib. Piombino Dese) 44’42”, 9. Rossella Piovesan (Lib. Piombino Dese) 45’13”, 10. Camilla Bottin (1TO1 Sport Asd) 45’52”.