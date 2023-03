Successo clamoroso per l’Antica Fiera di San Gregorio. Attesi ora gli ultimi due eventi

È andata ben oltre le previsioni l’Antica Fiera di San Gregorio di Valdobbiadene. A confermarlo il Sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, che – a poche ore dal taglio del nastro – fa un primo bilancio dell’edizione 2023.

«Tutto fa supporre che l’Antica Fiera 2023 superi addirittura i numeri raggiunti lo scorso anno, nell’edizione della ripartenza post pandemia. Ma, al di là dei numeri, è fondamentale sottolineare come la Fiera di San Gregorio sia sempre l’espressione più significativa di un lavoro di squadra e di come l’impegno del gruppo porti a risultati insperati».

Le associazioni di categoria hanno collaborato tra loro proponendo un calendario di convegni specialistici su temi importanti e sentiti dal settore primario: dai fitofarmaci al clima, dal futuro della denominazione ai mercati globali. Per le associazioni di riferimento del mondo agricolo, la Fiera di San Gregorio non è solo una bellissima festa di piazza, ma anche un momento di incontro e formazione per chi opera in agricoltura.

Il Sindaco Fregonese ha poi ringraziato per il loro impegno gli espositori e i dipendenti comunali, i volontari e le tante persone che, per un intero anno, si sono dedicate affinché queste tre giornate risultassero una festa per tutti, garantendo la sicurezza di espositori e pubblico. Ma non è finita qui, perché gli incontri dedicati al settore primario continueranno fino 23 marzo con due prossimi appuntamenti.



Antica Fiera di San Gregorio: prossimi appuntamenti

– Giovedì 16 marzo, alle 18,00, pressoAuditorium Celestino Piva di Valdobbiadene, convegno su “Cambiamento climatico e strategie per la gestione della risorsa idrica nei vigneti di collina” a cura del Comune di Valdobbiadene.

– Giovedì 23 marzo, alle 17,30, sempre all’Auditorium Celestino Piva, “Mercati, ambiente e sistemi territoriali. Le nuove frontiere della sostenibilità in viticoltura”, incontro acura di CIA Agricoltori Italiani in collaborazione con Valoreitalia.