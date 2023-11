Striscia di Gaza, il luogo più pericoloso al mondo per essere un bambino

Secondo le notizie, oltre 5.300 bambini palestinesi sono stati uccisi in soli 46 giorni – vale a dire più di 115 al giorno, ogni giorno, per settimane e settimane. Sulla base di queste cifre, i bambini rappresentano il 40% delle morti a Gaza. È un dato senza precedenti. Oggi la Striscia di Gaza è il luogo più pericoloso al mondo per essere un bambino. Il discorso della Direttrice UNICEF Catherine Russell al Consiglio di Sicurezza.

GAZA – La Direttrice UNICEF Catherine Russell al Consiglio di Sicurezza: “Vorrei ringraziare questo Consiglio per l’adozione della risoluzione 2712, un testo che riconosce l’impatto sproporzionato di questa guerra sui bambini, chiedendo alle parti in conflitto di offrire ai bambini la protezione speciale a cui hanno diritto secondo il diritto internazionale.

Questa risoluzione chiede pause e corridoi umanitari prolungati a Gaza… che spero vengano attuati con urgenza, in modo che i partner umanitari possano raggiungere i civili in difficoltà, soprattutto i bambini”. L’UNICEF accoglie con favore anche l’accordo di cessate il fuoco limitato. Siamo in grado di aumentare rapidamente la fornitura di aiuti umanitari a Gaza, di cui c’è un disperato bisogno, ma, naturalmente, sono necessarie maggiori risorse per far fronte a esigenze sempre crescenti.

Ma questo non è sufficiente: la guerra deve finire e le uccisioni e le mutilazioni di bambini devono cessare immediatamente.

Prima di informarvi in modo più dettagliato sulla situazione a Gaza, vorrei richiamare la vostra attenzione sulla situazione dei bambini in Israele e in Cisgiordania.

Dal 7 ottobre, secondo le notizie, 35 bambini israeliani sono stati uccisi, mentre più di 30 sono tenuti in ostaggio a Gaza. Come ha detto il Segretario generale, l’accordo per il rilascio degli ostaggi è stato accolto con favore, ma è necessario fare molto di più. L’UNICEF continuerà a chiedere alle parti di rilasciare in sicurezza tutti i bambini rapiti.

La scorsa settimana, il vicedirettore generale dell’UNICEF si è recato in Israele dove ha incontrato le famiglie dei bambini ostaggi. Hanno condiviso la loro angoscia e la loro crescente paura per la sicurezza dei loro figli.

La scorsa settimana avevo programmato anche di recarmi in Israele e in Cisgiordania, ma i medici mi hanno consigliato di rimandare la mia visita dopo aver riportato delle ferite in un incidente d’auto durante il tragitto verso Rafah.

Il nostro vicedirettore generale ha visitato la Cisgiordania per valutare il deterioramento della sicurezza e delle condizioni umanitarie. Nelle ultime sei settimane, 56 bambini palestinesi sono stati uccisi e molti sono stati sfollati dalle loro case. Secondo le nostre stime, 450.000 bambini in Cisgiordania hanno bisogno di assistenza umanitaria. L’UNICEF e i suoi partner stanno fornendo sostegno per la salute mentale e la protezione, servizi idrici e igienici e corsi di recupero per 280.000 bambini in Cisgiordania.

Tornando a Gaza, sono appena rientrata da una visita nel sud del territorio dove ho potuto incontrare i bambini, le loro famiglie e il personale dell’UNICEF sul posto. Sono sconvolta da ciò che ho visto e sentito.

Quando ho visitato l’ospedale Nasser di Khan Yunis, era pieno di gente. Oltre ai pazienti e al personale medico, l’ospedale ospita migliaia di sfollati interni. Dormono su coperte, lungo i corridoi e nelle aree comuni dell’ospedale.

Mentre ero lì, ho parlato con una ragazza di 16 anni che riposava nel suo letto d’ospedale. È stata gravemente ferita quando il suo quartiere è stato bombardato e i medici le hanno detto che non potrà mai più camminare. Nel reparto neonatale dell’ospedale, ho visto piccoli bambini aggrappati alla vita nelle incubatrici, mentre i medici si preoccupavano di come far funzionare le macchine senza carburante.

Durante la mia permanenza a Khan Yunis, ho anche parlato con un membro dello staff dell’UNICEF che, nonostante abbia perso 17 membri della sua famiglia allargata, sta lavorando eroicamente per fornire ai bambini e alle famiglie di Gaza l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici

Madre di quattro figli, è una degli innumerevoli genitori di Gaza che teme costantemente per la propria famiglia. Dato il terribile tributo che questa guerra ha imposto ai bambini di Gaza, la loro paura è ben fondata.

Più di 5.300 bambini palestinesi sarebbero stati uccisi in soli 46 giorni – vale a dire più di 115 al giorno, ogni giorno, per settimane e settimane. Sulla base di queste cifre, i bambini rappresentano il 40% delle morti a Gaza. È un dato senza precedenti. In altre parole, oggi la Striscia di Gaza è il luogo più pericoloso al mondo per essere un bambino.

Riceviamo inoltre segnalazioni secondo cui più di 1.200 bambini sono rimasti sotto le macerie degli edifici bombardati o sono in ogni caso irreperibili.

Da notare che il numero di morti nell’attuale crisi ha superato di gran lunga il numero totale di morti durante le precedenti escalation. Per fare un confronto, in 17 anni di monitoraggio e rendicontazione delle gravi violazioni, tra il 2005 e il 2022, è stata accertata la morte di un totale di 1.653 bambini.

I bambini che riescono a sopravvivere alla guerra rischiano di vedere la loro vita irrimediabilmente alterata dall’esposizione ripetuta a eventi traumatici. La violenza e gli sconvolgimenti che li circondano possono provocare uno stress tossico che interferisce con il loro sviluppo fisico e cognitivo. Anche prima di quest’ultima escalation, più di 540.000 bambini di Gaza – la metà dell’intera popolazione di bambini – erano stati identificati come bisognosi di supporto psicosociale e per la salute mentale.

Oggi, oltre 1,7 milioni di persone a Gaza, metà delle quali sono bambini, sono sfollati.

Siamo particolarmente preoccupati per le notizie relative a un numero crescente di bambini sfollati che sono stati separati dalle loro famiglie lungo i corridoi di evacuazione verso sud, o che comunque arrivano non accompagnati negli ospedali per ricevere cure mediche. Questi bambini sono particolarmente vulnerabili e hanno urgente bisogno di essere identificati, di ricevere cure temporanee e di accedere ai servizi di tracciamento e ricongiungimento familiare.

Oltre alle bombe, ai razzi e ai colpi di arma da fuoco, i bambini di Gaza sono a rischio estremo per le catastrofiche condizioni di vita. Un milione di bambini – o in realtà tutti i bambini all’interno del territorio – sono ora insicuri dal punto di vista alimentare e stanno affrontando quella che potrebbe presto diventare una crisi nutrizionale catastrofica.

Secondo le nostre previsioni, nei prossimi mesi la malnutrizione acuta nei bambini, la forma di malnutrizione più pericolosa per la loro vita, potrebbe aumentare di quasi il 30 per cento a Gaza.

Nel frattempo, la capacità di produzione idrica è crollata ad appena il 5% della sua produzione normale, con famiglie e bambini che contano su tre litri o meno di acqua a persona al giorno per bere, cucinare e per l’igiene. Allo stesso tempo, il pompaggio dell’acqua, la desalinizzazione e il trattamento delle acque reflue hanno smesso di funzionare a causa della mancanza di carburante. E i servizi igienici sono crollati.

Queste condizioni stanno portando all’insorgere di epidemie che potrebbero essere pericolose per la vita di gruppi vulnerabili come neonati, bambini e donne, soprattutto se malnutriti. Stiamo assistendo a casi di infezioni diarroiche e respiratorie nei bambini sotto i 5 anni. Prevediamo che la situazione possa peggiorare con l’arrivo del freddo invernale.

I rischi per la salute pubblica a Gaza sono aggravati dalla chiusura pressoché totale del sistema sanitario. Più di due terzi degli ospedali non funzionano più a causa della mancanza di carburante e acqua, o perché hanno subito danni disastrosi durante gli attacchi. Inoltre, l’OMS stima che almeno 16 operatori sanitari siano stati uccisi e 38 feriti mentre erano in servizio.

I pazienti degli ospedali vengono feriti e uccisi o muoiono per la mancanza di medicine e cure. La settimana scorsa, l’UNICEF ha fatto parte di una missione inter-agenzie che ha trasferito 31 neonati dall’ospedale di Al-Shifa all’ospedale degli Emirati nel sud della Striscia di Gaza. Ventotto di questi bambini stanno ricevendo cure in Egitto adesso.

Gli ospedali non dovrebbero mai essere attaccati o utilizzati da combattenti. E con migliaia di sfollati che si rifugiano nelle strutture sanitarie di Gaza, non potrò mai sottolineare abbastanza questo punto.

Stiamo anche assistendo ad attacchi devastanti contro le scuole, con quasi il 90% di tutti gli edifici scolastici danneggiati. Quasi l’80% delle strutture scolastiche rimanenti sono utilizzate come rifugi per gli sfollati interni. Ma anche questi spazi, dove bambini e famiglie hanno cercato sicurezza dopo essere fuggiti dalle loro case, sono stati attaccati.

Lo scorso fine settimana, gli attacchi a due scuole, tra cui la scuola Al-Fakhura dell’UNRWA che ospitava sfollati, avrebbero ucciso almeno 24 persone. L’UNICEF condanna tutti gli attacchi alle scuole.

In tutto lo Stato di Palestina e in Israele, le parti in conflitto commettono palesemente gravi violazioni contro i bambini, tra cui uccisioni, mutilazioni, rapimenti, attacchi a scuole e ospedali e la negazione dell’accesso umanitario.

Ma a Gaza, gli effetti della violenza perpetrata sui bambini sono stati catastrofici, indiscriminati e sproporzionati. E quando la guerra finirà, la contaminazione da parte dei residuati bellici esplosivi sarà senza precedenti, con potenzialmente decine di migliaia di residuati sparsi per Gaza e oltre – una minaccia letale per i bambini che potrebbe durare per decenni.

All’interno di Gaza, la guerra ha causato anche la più grande perdita di vite umane per il personale delle Nazioni Unite, con più di 100 persone dello staff dell’UNRWA uccise. E nei giorni scorsi, una collega dell’OMS è stata uccisa insieme al suo bambino di 6 mesi, a suo marito e ai suoi due fratelli.

Perché i bambini sopravvivano, perché gli operatori umanitari rimangano e portino a termine i loro compiti, le pause umanitarie semplicemente non sono sufficienti. L’UNICEF chiede un cessate il fuoco umanitario urgente per porre immediatamente fine a questa carneficina.

Siamo preoccupati che un’ulteriore escalation militare nel sud di Gaza possa peggiorare esponenzialmente la situazione umanitaria, causando ulteriori sfollamenti e comprimendo la popolazione civile in un’area ancora più piccola. Gli attacchi al sud devono essere evitati.

L’UNICEF si oppone fermamente all’istituzione delle cosiddette “zone sicure”. Nessun luogo è sicuro nella Striscia di Gaza. E le zone proposte non hanno le infrastrutture o le misure di protezione necessarie per soddisfare le esigenze di un numero così elevato di civili.

Ribadiamo inoltre il nostro appello alle parti affinché rispettino immediatamente e pienamente il diritto internazionale umanitario e i diritti umani, compresi i principi di necessità, distinzione, precauzione e proporzionalità.

Chiediamo loro di andare oltre ciò che la legge richiede – di proteggere i bambini e le infrastrutture civili su cui fanno affidamento, e di rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutti gli ostaggi civili detenuti nella Striscia di Gaza, soprattutto i bambini.

Chiediamo alle parti di rispettare la Risoluzione 2712 e di fornire un accesso umanitario sicuro e senza restrizioni alla Striscia di Gaza e al suo interno, anche nel nord. Le parti devono consentire l’ingresso immediato di forniture vitali, compreso il carburante, necessarie per il trasporto di camion, la desalinizzazione dell’acqua, il pompaggio dell’acqua e la produzione di farina. Deve essere consentito l’ingresso di forniture di acqua e servizi igienici essenziali, teloni, tende e pali.

Chiediamo inoltre alle parti di garantire il movimento volontario e il passaggio sicuro di tutti i civili che cercano un rifugio d’emergenza e un posto sicuro dove stare, di riaprire, riparare e aumentare la capacità di tutte le linee idriche nella Striscia di Gaza… e di garantire che l’acqua sia sicura e non contaminata.

Il vero costo di quest’ultima guerra in Palestina e Israele si misurerà in vite di bambini – quelli persi a causa della violenza e quelli cambiati per sempre da essa. Senza la fine dei combattimenti e il pieno accesso umanitario, il costo continuerà a crescere esponenzialmente.

La distruzione di Gaza e l’uccisione di civili non porteranno pace o sicurezza nella regione. I popoli di questa regione meritano la pace. Solo una soluzione politica negoziata – che dia priorità ai diritti e al benessere di questa e delle future generazioni di bambini israeliani e palestinesi – può garantirla.

Esorto le parti a rispondere a questo appello, iniziando con un cessate il fuoco umanitario come primo passo sulla via di una pace duratura. E vi esorto, come membri del Consiglio di Sicurezza, a fare tutto ciò che è in vostro potere per porre fine a questa catastrofe per i bambini”.