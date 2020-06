Strisce blu: dal 3 giugno primi 90 minuti di sosta gratuita

Grande novità per i parcheggi in provincia di Venezia!

In ottemperanza alle misure emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid-19 e delle conseguenti ordinanze della Regione Veneto in materia di trasporto pubblico locale, l’Amministrazione comunale di Venezia ha disposto l’esenzione dal pagamento della tariffa prevista sulle righe blu del Comune di Venezia per i primi 90 minuti di stazionamento del veicolo.

L’esenzione è esclusa per determinate aree tra cui: Piazzale Roma, porte di San Giuliano e parcheggio centro commerciale Interspar.

L’utilizzatore delle aree di sosta dovrà munirsi di ticket nei parcometri ed esporlo sul cruscotto del veicolo. In alternativa dovrà registrare l’inizio della sosta con l’apposita AVM Venezia Official App.

“Così contemperiamo le richieste dei residenti e degli esercenti”

Come spiega l’assessore alla mobilità Renato Boraso:

“La Città si avvia alla ripartenza e, con questa decisione avviamo un sistema che permetterà di dare ascolto sia alla richiesta dei residenti che a quella dei commercianti ed esercenti che hanno ripreso l’attività in questa ultima settimana”

Nello specifico, per usufruire della sosta gratuita per i primi 90 minuti sarà sufficiente recarsi al parcometro e schiacciare il tasto verde.

Il parcometro emetterà uno scontrino con data e orario di validità della sosta che il cliente dovrà esporre sul cruscotto dell’autovettura.

Come funziona la sosta gratuita di 90 minuti

Per soste superiori ai 90 minuti il processo di acquisto resta identico a quello attuale:

– In area smart parking sarà necessario preliminarmente inserire il numero di stallo occupato e poi procedere alla transazione, inserendo monete o carta di credito a seconda del metodo di pagamento prescelto;

– in area non smart parking, invece, si procede direttamente alla transazione.

– Il sistema calcolerà in automatico l’orario di fine sosta sommando i 90 minuti gratuiti al tempo di sosta equivalente all’importo inserito o digitato.

– Per attivare la sosta tramite AVM Venezia Official App, il processo di acquisto resta identico a quello attuale: è necessario inserire data e orario fine sosta e numero di stallo; se in area smart parking, l’applicazione calcolerà in automatico l’importo previsto scontando i primi 90 minuti gratuiti.

Commenta la news

commenti