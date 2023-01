Strepitosa Imoco. Conegliano vince anche la Coppa Italia

Terzo trofeo stagionale per le atlete di Santarelli dopo il Mondiale per Club e la Supercoppa italiana. Vittoria su Milano per 3-0 (25-17, 25-23, 25-19)

BOLOGNA- Le pantere di Conegliano non si fermano più. Dopo aver già conquistato in questa stagione il Mondiale per Club e la Supercoppa italiana contro Novara, eccole trionfare con un secco 3 a 0 anche nella Coppa Italia, vinta per la quinta volta (quarta di fila).

Nella bellissima cornice dell’Unipol Arena di Bologna, in cui si sono svolte le Final Four di Coppa Italia Frecciarossa di Volley femminile, ennesimo trionfo per la Prosecco Doc Imoco Conegliano alla settimana partecipazione consecutiva. Dopo la vittoria per 3 a 1 contro le rivali storiche dell’Igor gorgonzola Novara dell’ex Danesi nella prima semifinale, ieri la squadra di Coach Santarelli ha affrontato in finale la Vero Volley Milano, in una riedizione dell’ultima finale Scudetto.

Nonostante in questi anni la rosa sia fortemente cambiata, dando proprio alle avversarie di Milano (alla loro prima finale) due glorie gialloblu come la capitana della Nazionale Miriam Sylla e Rapha Folie, il risultato non cambia. 19° trofeo per Conegliano in un dominio nazionale ininterrotto dallo Scudetto del 2019, a cui si aggiunge anche il titolo meritatissimo di Mvp della manifestazione a Isabelle Haak (23 punti e il 54% in attacco).

E per Conegliano arrivano anche i complimenti di Luca Zaia: “L’Imoco Volley di Conegliano ha vinto la sua quarta Coppa Italia consecutiva, vincendo per 3-0 su Milano, in una partita dominata dall’inizio alla fine. Una squadra giovanissima che, a quasi undici anni dalla sua costituzione, ha corso alla grande conquistando trofei e record eccezionali, rendendoci orgogliosi a livello internazionale. Brave le nostre pallavoliste che, con impegno e passione, regalano ai nostri giovani un modello di sport sano e vincente. Meravigliose le nostre pantere che anche questa volta ci hanno riempito di emozioni fortissime continuando a farci battere il cuore. Un risultato eccezionale che è il frutto di un duro e costante lavoro di giovani professioniste e della scommessa, vinta, della proprietà e della dirigenza. Complimenti e grazie anche da parte dei veneti”.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – VERO VOLLEY MILANO 3-0

(25-17,25-23,25-19)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 2, Haak 23, Plummer 10, Robinson Cook 10, Fahr ne, Lubian 6, De Gennaro, Squarcini 7, Gennari, De Kruijf ne, Gray ne, Carraro ne, Pericati ne, Bardaro ne. All. Santarelli

Vero Volley: Orro, Thompson 17, Larson 2, Sylla 5, Folie 4, Stevanovic 3, Parrocchiale ne, Davyskiba 5, Camera, Begic ne, Rettke 2, Negretti, Stysiak 1, Candi, Martin. All. Gaspari

Arbitri: Vagni e Pozzato

Spettatori: 8000

Durata set: 22′,25′,24′

Note: errori battuta Co 5,Mi 8; aces: 1-2 ; muri: 6-3

MVP: Haak

Photo Credits: Imocovolley.it