“Strade di Luce”, per tre sere il teatro da mangiare illumina il centro storico di Treviso

“Strade di Luce” illumina l’Estate Incantata di Treviso martedì 29 agosto, giovedì 31 agosto e giovedì 7 settembre. Tre serate con il “Teatro da Mangiare” nel palcoscenico diffuso del centro storico cittadino. Le vie Collalto, Manzoni e Diaz chiuse al traffico per fare posto agli spettacoli, organizzati da Tema Cultura, da gustare abbinati ai piaceri della buona tavola.

TREVISO – L’Estate Incantata 2023, il “contenitore” delle iniziative estive promosse dalla Città di Treviso, sul finire del mese di agosto e l’inizio di settembre trasforma le strade del centro storico in un palcoscenico diffuso dove mettere in scena il “Teatro da mangiare”, che tanto successo ha riscosso nelle precedenti edizioni. Arte teatrale che esce dai luoghi convenzionali e che si fa strada (letteralmente) tra la gente che affolla il centro cittadino, nell’ora dedicata all’aperitivo e alle cene conviviali. “Vestite” da una miriade di candele bianche, tre vie si trasformeranno in un fiume di luce che inonderà festosamente la notte trevigiana.

Il format lo ha ideato l’associazione Tema Cultura, con la direzione artistica della regista Giovanna Cordova. Si avvale della primaria collaborazione delle attività ristorative e commerciali delle tre “Strade di Luce” che faranno da scenografia alle performances degli attori, illuminate da centinaia di candele. Le vie Collalto, Manzoni e Diaz, per fare posto al “Teatro da mangiare”, saranno chiuse al traffico veicolare, ma resteranno aperte al passaggio di tutti coloro che vorranno godersi gli spettacoli da semplici spettatori (ingresso libero), oppure stando accomodati ai tavoli dei locali che aderiscono all’iniziativa, per gustare un drink e le specialità della casa.

Ad inaugurare “Strade di luce 2023” sarà lo spettacolo “Il bar è come la mamma”, in calendario martedì 29 agosto (ore 20.30) in via Collalto. Due giovani attori della compagnia teatrale “Fumo Bianco” decanteranno, con tagliente ironia, il “rito del bar” tra il passato del giro delle “ombre” e il presente infarcito di happy hour e selfie a onor di social. Non solo storie di bar: ad esibirsi saranno anche i giovanissimi attori, allievi di Tema Academy, che faranno “irruzione” sul palco e tra il pubblico con gli esilaranti sketch dei “consigli per gli acquisti”. L’allestimento a tavola sarà curato dallo staff del Ristorante Alfredo (prenotazioni allo 0422 540275), tra i primi locali del centro trevigiano ad accogliere la proposta del “Teatro da mangiare”.

Giovedì 31 agosto (ore 20.30) l’azione si sposta in via Manzoni, a ridosso delle mura cittadine. Sono tre le attività che collaborano alla riuscita della serata e che raccolgono le prenotazioni del pubblico che vorrà assicurarsi un posto a tavola: Trattoria Arman (tel. 0422 547747), Tavernetta Butterfly (tel. 0422 56179) e Burici (tel. 3755046785). Protagonista dell’evento sarà l’attrice Cristina Chinaglia, autrice e interprete di “Moriremo tutti ma tu di più”, accompagnata dal commento musicale del chitarrista jazz Cristiano Gallian. Cristina Chinaglia proporrà un divertente collage di riflessioni e monologhi umoristici sull’amore, sulla fedeltà, sulla vendetta e sui nostri tempi, mentre una meteora impazzita minaccia di annientare la Terra e una donna viene tradita dall’uomo che ama. Finirà davvero il mondo o è solo una fake news?

Giovedì 7 settembre (ore 20.30) il “Teatro da mangiare” illuminerà il quadrante di Corso del Popolo – Piazza Vittoria, occupando l’intera via Diaz per proporre la replica di “Il bar è come la mamma”, che segna il gradito ritorno della compagnia “Fumo Bianco” e dei “consigli per gli acquisti” a cura di Tema Academy.

L’iniziativa vede la partecipazione di tre attività di via Diaz presso cui effettuare le prenotazioni: Biblio Art Food and Drink (tel. 0422 270575), La Finestra (tel. 0422 411292), Studio 11 (tel. 0422 590375).

Per informazioni su “Strade di Luce 2023” www.temacultura.it