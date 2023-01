Storica doppietta Azzurra agli Europei di pattinaggio di figura

ESPOO- La grande onda dei successi sportivi italiani cominciata nel 2021 sembra non esaurirsi mai. Anche questo 2023 inizia con una serie di successi inaspettati. Nei Campionati Europei di pattinaggio di figura, che si stanno svolgendo in questi giorni in Finlandia, ecco la strepitosa doppietta italiana nelle coppie di pattinaggio artistico, disciplina in cui nessuna coppia Azzurra era mai riuscita a vincere in una manifestazione continentale.

Ieri il duo Sara Conti e Niccolò Macii (coppia anche nella vita) sulle note di “Nuovo Cinema Paradiso” ha infatti vinto una storica medaglia d’oro, confermando così il primo posto ottenuto nel programma corto (70.45 punti) con un libero da 124.68 per un punteggio totale di 195.13. Il successo della spedizione italiana è stato poi completato dal fantastico secondo posto della coppia formata da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, capaci di risalire dalla quinta posizione del corto alla medaglia d’argento con un programma libero da 127.48 punti per un totale di 186.96. Il bronzo è andato ai tedeschi Hocke-Kunkel coppia che si allena anch’essa in Italia.

Photo credits: https://www.fisg.it/