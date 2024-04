Medicina, iscrizione libera al primo semestre

Protestano i camici bianchi, nettamente contrari all’abolizione del numero chiuso.

La notizia è questa: il numero chiuso per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria è stato abolito. Questa decisione, fresca di approvazione dalla Commissione Istruzione al Senato, segna un importante passo avanti verso un accesso più equo e meritocratico alle facoltà mediche del Paese. Non la pensa così la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il cui Presidente Filippo Anelli si è espresso nettamente contrario, poiché questa non sarebbe assolutamente una norma di buon senso. “Eliminare il numero chiuso a Medicina – ha dichiarato il Presidente all’Ansa – significa che fra 10 anni, il tempo necessario per formare un medico, avremo una pletora di laureati che non avranno possibilità di trovare un posto di lavoro come medici. Produrremo solo dei disoccupati”.

Di tutt’altro avviso è la Lega, che per prima ne ha dato notizia attraverso il Presidente della Commissione, Roberto Marti, esprimendo molta soddisfazione e la “massima convergenza di tutte le forze politiche”. Questa riforma rappresenta un importante traguardo per il partito, che ha lungamente combattuto per l’abolizione del numero chiuso a Medicina. Il leader Matteo Salvini ha espresso fierezza per questa storica svolta sul suo profilo X: “Grande soddisfazione per lo stop al numero chiuso a Medicina, una storica battaglia della Lega che sta finalmente andando avanti in Commissione Istruzione al Senato. Dalle parole ai fatti!”



Cosa cambia con l’abolizione del numero chiuso

Secondo la nuova normativa (che dovrebbe scattare nel 2025), tutti gli studenti potranno iscriversi al primo semestre del corso di laurea in medicina, senza alcun limite numerico prestabilito. Tuttavia, il proseguimento degli studi sarà determinato non solo dalla semplice iscrizione, ma anche dal rendimento accademico dimostrato attraverso gli esami sostenuti.

Questo significa che gli studenti avranno l’opportunità di dimostrare le proprie capacità e motivazioni durante il primo semestre di studi, consentendo un accesso più inclusivo alla formazione medica. Solo coloro che dimostreranno di possedere le competenze necessarie e la dedizione richiesta potranno proseguire nel percorso di studi verso la laurea in Medicina.

Se, da una parte, questa decisione promette di democratizzare l’accesso alle facoltà mediche, dall’altro stimola l’eccellenza accademica, verso un sistema universitario più meritocratico e orientato alla valorizzazione del talento individuale.