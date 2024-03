Stilelibero Preganziol: crescita con due vittorie nelle ultime quattro partite

Lo Stilelibero Preganziol mostra una chiara crescita con due vittorie nelle ultime quattro partite, dimostrando determinazione.

PREGANZIOL. Il mese scorso dello Stilelibero Preganziol ha evidenziato un notevole miglioramento, con due vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime quattro partite.

Nonostante una partenza difficile contro Mestre, la squadra ha conquistato 7 punti, dimostrando determinazione ma rimanendo umile.

Partita che ha visto Parma mettere la testa avanti solo nel primo tempo per tre gol, sempre poi tempestivamente recuperata dal Preganziol. Secondo tempo in surplus dei trevigiani che sono cinici e sfruttano i pochi spazi lasciati dalla squadra ospite per portare il vantaggio a +2. Parma si rende pericolosa ma nelle poche occasioni lasciate dalla squadra locale, trova in porta un muro di nome Simone Vergano.

Calo nel terzo tempo, con Preganziol poco efficace sotto porta e affrettato nelle conclusioni, e vede Parma tornare sotto riportandosi sul 6 a 6, per delle distrazioni e dei cambi campo ad alto ritmo che hanno portato entrambe le squadre a sbagliare molto di più.

Quarto tempo ad alta tensione, molti cambi campo ed espulsioni, ci pensano Micillo, che dopo una grande parata di Guercini su Dal Fabbro, come un falco si catapulta sulla palla e infila il portiere avversario sotto le braccia, e Pavic, con un gol a uomo in più dal palo, a mettere in saccoccia il risultato,



Menzione ad entrambi i portieri(Guercini, Parma, addirittura a segno) e Vergano, protagonisti indiscussi di questa partita, salvano entrambi le parti mettendo una pezza alle falle delle due difese.

Gol: Casavola 2, Pavic 2, Villan 1, Masiero 1, Dal Fabbro 1, Micillo 1

Man of the match: Simone Vergano