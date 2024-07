Stevie Wonder e Ray Charles: un tributo imperdibile

Un tributo musicale dedicato a due giganti della storia della musica

TERNI – Mercoledì 24 luglio 2024 alle ore 21, al suggestivo Teatro Romano di Carsulae, in provincia di Terni, Visioninmusica presenta un evento imperdibile: un tributo musicale dedicato a due giganti della storia della musica, Stevie Wonder e Ray Charles.

Un tributo indimenticabile

L’Orchestra Lemuse sarà la protagonista del concerto The Best of Stevie Wonder & Ray Charles, reinterpretando i classici più amati della musica contemporanea. L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di due solisti d’eccezione: Massimo Morganti al trombone e Federico Mondelci al sassofono. La straordinaria orchestrazione combina sapientemente gli archi a una ritmica jazz, offrendo un’esperienza musicale unica che fonde funk, soul e musica classica.

La ritmica jazz, con la sua energia, restituisce la dimensione originale dei brani, mentre le melodie si fondono splendidamente con momenti d’improvvisazione. Gli archi, non semplici accompagnatori, diventeranno protagonisti in alcuni brani, offrendo assoli che ricordano la vivacità e la raffinatezza di una big band jazz. I solisti al trombone e al sassofono cattureranno e restituiranno l’essenza dei timbri unici di Stevie Wonder e Ray Charles, elevando l’autenticità della performance.

Brani iconici e melodie senza tempo

Il concerto, un vero e proprio viaggio musicale attraverso le epoche d’oro del soul e del jazz, comprenderà brani iconici come Superstition, Georgia on My Mind, Isn’t She Lovely e Hit the Road Jack. Un dialogo musicale tra due leggende che hanno saputo trascendere i confini dei loro generi. L’incipit di Sir Duke, brano d’apertura della serata e omaggio al grande Duke Ellington, racchiude il significato profondo del concerto: “Music is a world within itself / With a language we all understand”. The Best of Stevie Wonder & Ray Charles esplora una memoria musicale collettiva e universale, con melodie che sono state colonna sonora di un’intera generazione e continueranno a ispirare quelle future.

L’ingresso al pubblico è gratuito, fino ad esaurimento posti, previa prenotazione sul sito di Eventbrite.

Per chi desiderasse un aperitivo prima del concerto, è possibile prenotare negli spazi food adiacenti al Teatro Romano inviando un messaggio WhatsApp al numero +39 333 2020747, specificando nome, cognome, e-mail e numero di persone.

Valorizzazione del territorio e progetto Cesi2026

L’evento segna l’inizio di una serie di appuntamenti programmati per valorizzare il rapporto tra il borgo di Cesi e le sue aree archeologiche, come la città romana di Carsulae, l’arce preromana di Sant’Erasmo e l’area sacra sulla cima del Monte Torre Maggiore. Il progetto Cesi2026, uno dei 21 progetti pilota finanziati in Italia dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR, punta alla rigenerazione dei borghi, con interventi urbanistici, attività sportive outdoor, eventi culturali e miglioramento della qualità della vita, utilizzando le più moderne tecnologie digitali.

Per maggiori informazioni sul progetto Cesi2026, visitare il sito: www.cesiportadellumbia.it.

Info e dettagli sull’evento: Visioninmusica.