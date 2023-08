Stelle sotto le Stelle: a Treviso i campioni del pattinaggio a rotelle

Sabato 26 agosto, a Treviso, dopo un’assenza che dura dal 2019, va in scena la decima edizione del grande show dedicato agli specialisti del pattinaggio a rotelle: in passerella artistico, corsa e freestyle. Inizio alle 20.30, ingresso libero.

TREVISO– Salti e piroette, virtuosismi e speciali coreografie: Piazza dei Signori si prepara a ospitare lo spettacolo del pattinaggio a rotelle.

Sabato 26 agosto, con inizio alle 20.30, nel cuore di Treviso, è in programma la decima edizione di “Stelle sotto le stelle”, evento che aveva raccolto grandi apprezzamenti prima di essere fermato dalla pandemia (l’ultima edizione si è disputata nel 2019 con una memorabile cornice di pubblico).

L’organizzazione è curata dallo Sporting Treviso e dalla Polisportiva Casier sotto l’egida della delegazione territoriale di Treviso e Belluno della FISR, la Federazione Italiana Sport Rotellistici.

In piazza dei Signori sarà posizionata una pista rettangolare, lunga 40 metri e larga 20, dove si esibiranno gli specialisti di salti e piroette. Uno spettacolo da non perdere, dedicato al pattinaggio artistico. Ma non solo.

“Per il pattinaggio artistico sarà una serata dedicata ai singoli, alle coppie e ai gruppi – spiega Bruno Sartorato, delegato territoriale per Treviso e Belluno della FISR, in questi giorni impegnato nella definizione del cast dei partecipanti -. Ma ci sarà uno spazio anche per il pattinaggio freestyle e per presentare la squadra di pattinaggio corsa della Polisportiva Casier, che da anni raccoglie allori sia a livello nazionale che internazionale. Nel 2019 avevamo portato in Piazza dei Signori oltre mille persone. Poi la pandemia ha fermato tutto. Sarà un ritorno emozionante, una grande vetrina per un movimento provinciale che, nelle varie specialità, conta una quarantina di società e oltre 3500 tesserati. Ringrazio, ancora una volta, l’amministrazione comunale che ci ha concesso piazza dei Signori, l’unica cornice possibile per un evento di questo tipo”.

I protagonisti di “Stelle sotto le stelle” prenderanno confidenza con la pista a partire dal pomeriggio. Alle 20.15 prologo musicale con l’esibizione dell’orchestra Gagno di Villorba e la sfilata dei pattinatori lungo il Calmaggiore. In caso di maltempo, l’evento sarà recuperato nella serata di domenica 27 agosto. Ingresso gratuito, emozioni garantite.