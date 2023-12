“Stelle del circo per Moira”: un magico omaggio alla regina del circo

A San Donà di Piave lo spettacolo in omaggio della regina del circo, Moira Orfei, il 29 dicembre presso il Teatro Metropolitano Astra

SAN DONÀ DI PIAVE – Il 29 dicembre, al Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave, si terrà la quarta edizione del Festival Open Circus, una rassegna di circo e teatro di strada dedicata alla leggendaria Moira Orfei. L’evento culminerà con “Stelle del circo per Moira”, uno spettacolo straordinario che celebra la regina del circo con la partecipazione di performer provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Malesia, Ucraina, Spagna e Repubblica Ceca.

Il legame speciale tra San Donà di Piave e Moira Orfei è evidente, poiché qui sorgeva il quartier generale del suo circo, e da qui partivano gli spettacoli che avrebbero conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo. Alessandro Serena, direttore artistico del Festival, sottolinea l’importanza di questo tributo: “Qui sorgeva il quartier generale del suo Circo e nascevano gli spettacoli che avrebbero poi conquistato il cuore di milioni di spettatori nel mondo. Quest’anno il tributo in suo onore vedrà alternarsi talenti eccezionali, già star del Moulin Rouge di Parigi, o premiati a Monte Carlo, medaglie d’oro al Festival del Circo del Domani”.

“Stelle del circo per Moira” promette di essere uno spettacolo coinvolgente, con numeri che spaziano dalle danze leggiadre degli equilibristi eterei ai ritmi forsennati dei giocolieri scatenati, dalle evoluzioni mozzafiato degli acrobati sospesi nell’aria a irresistibili momenti comici. Lo spettacolo unico fonde poesia e divertimento, restituendo la potenza immaginifica del circo nelle atmosfere del teatro.

La serata culminerà con la premiazione dei nipoti della regina del circo, Alexander e Manfredi, che, nonostante la loro giovane età, si sono già distinti con eccellenza nelle discipline circensi. Il sindaco di San Donà di Piave, Alberto Teso, consegnerà loro il prestigioso Premio Moira Orfei, un riconoscimento che simbolicamente diventa un auspicio di buona fortuna per tutte le nuove generazioni dello spettacolo popolare.

“Stelle del circo per Moira” è un’opportunità imperdibile per immergersi nell’affascinante mondo del circo e omaggiare la memoria eterna della Regina del Circo, Moira Orfei. Gli ingressi sono disponibili al costo di 12€ (ridotto 5€) presso il Teatro Metropolitano Astra, contattabile al numero 0421 590220. Per ulteriori informazioni e acquisto biglietti, è possibile visitare il sito www.vivaticket.com.