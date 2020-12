Stella d’oro al Merito Sportivo per il presidente

di Venicemarathon Piero Rosa Salva

Una bella notizia arriva in casa Venicemarathon. Il presidente e fondatore della Maratona di Venezia Piero Rosa Salva è stato insignito dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano della “Stella d’Oro al Merito Sportivo”, la più alta onorificenza dello sport Italiano.

Un riconoscimento che premia una vita intera dedicata allo sport in vari ruoli e settori e che premia Rosa Salva per la sua grande passione, dedizione e competenza: “Con questa onorificenza l’organizzazione sportiva nazionale, oltre che attestare le tue capacità e i risultati ottenuti in tale attività, desidera anche esprimerti profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio” – recita così la lettera ricevuta nei giorni scorsi e firmata dal presidente del CONI Giovanni Malagò.

“Non ho mai pensato ai riconoscimenti nella mia lunga attività – dichiara Rosa Salva – ma la Stella d’Oro è per tutti noi sportivi un traguardo prestigioso e al tempo stesso un un’ulteriore spinta ad impegnarmi per il futuro.”

Un altro importante riconoscimento si aggiunge così alla lunga e prestigiosa storia della Maratona di Venezia e questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio anche per tutto lo staff di Venicemarathon.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti