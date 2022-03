Star Wars e i videogiochi: storia di un franchise pieno di generi differenti

In Italia e nel mondo, ancora oggi, si trovano milioni di fan di Star Wars. Non potrebbe essere altrimenti, considerando che si parla di uno dei franchise in assoluto più riusciti al mondo. Un universo narrativo che ha saputo migrare dalle sale cinematografiche in altri settori: dal merchandise fino ad arrivare ai videogiochi. La sua capacità crossmediale rappresenta uno dei pilastri del suo successo, come testimonia l’apprezzamento dei fan nei confronti dei videogiochi a tema Guerre Stellari. Un discorso che approfondiremo proprio oggi.



La lunga storia di Star Wars e dei suoi videogame a tema

Il capolavoro firmato da George Lucas, considerato come il capostipite del cinema moderno, ha avuto una lunga sfilza di successi al botteghino e nel mercato dell’home video. Oggi Star Wars viene infatti considerato come uno dei migliori prodotti nella nicchia sci-fi e non solo. Il suo rapporto con i videogames, però, è stato diverso e decisamente più tormentato. Molto probabilmente perché, almeno agli inizi, il mercato delle console era ancora troppo immaturo per poter accogliere dei giochi teoricamente molto avanzati e con enormi aspettative.

Nel corso dei decenni la situazione è andata migliorando: nello specifico, la LucasArt ha sfornato i suoi principali bestseller proprio nel decennio compreso fra il 1991 e il 1999. Purtroppo, non è riuscita a ripetersi in seguito, ma ora sembra nuovamente in risalita. Un aspetto che però ha sempre caratterizzato i titoli di Star Wars sono i tantissimi generi che l’universo di George Lucas ha saputo toccare. Dalle corse agli RPG, come vedremo più avanti, il mondo di Guerre Stellari può sfornare qualsiasi tipo di videogame.



I videogiochi Star Wars: quanti generi per una sola storia

Si comincia con Star Wars Battlefront, che fa esattamente parte del “pacchetto sperimentale” che sta avendo attualmente molto successo per l’universo della Lucas Arts. Risalente al 2015, questo titolo ancora oggi viene apprezzato molto dai fan di Guerre Stellari e non solo, per via della sua anima multiplayer, e per le tantissime modalità di gioco a disposizione.

Un altro titolo particolarmente apprezzato è Star Wars Attacco Imperiale. Stavolta si tratta di una slot disponibile sui portali più famosi di gambling, come il casinò di StarCasino, che viene quotidianamente discusso sui blog dai giocatori. La slot in questione, immersa nell’universo e nelle grafiche di Guerre Stellari, non ha delle regole particolarmente complicate, però richiede comunque un pizzico di studio.

Al terzo posto di questa speciale classifica troviamo Star Wars Jedi Fallen Order. Si parla di un action RPG uscito nel 2019 e disponibile anche per PS4, con una trama piuttosto profonda e legata agli eventi accaduti fra il terzo episodio della saga cinematografica e Rogue One. Il gameplay e la sua difficoltà fanno pensare, per certi aspetti, che si tratti di un Soulslike. Un genere di nicchia, di cui sono in sviluppo nuovi titoli, ideato da Hidetaka Miyazaki: il papà di Dark Souls e del più recente Elden Ring.

Si chiude con Star Wars Episode I Racer, un gioco perfetto per chi ama i videogames di corsa. Ci sono varie modalità a disposizione dei giocatori, e tantissimi personaggi della saga giocabili, come nel caso di Anakin Skywalker, Boles Roor, Navior, Clegg Holdfast e tanti altri. Un titolo che ricorda i più classici dei videogiochi di gare non simulativi, come Mario Kart o Crash Team Racing.