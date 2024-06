Star Clippers: navigazione a Vela ed eleganza marittima

Star Clippers ha rivoluzionato la navigazione a vela, combinando il fascino dei clipper storici con il comfort e la tecnologia moderna

Fondata nel 1989 dall’imprenditore svedese Mikael Krafft, esperto di imbarcazioni storiche, Star Clippers rappresenta un omaggio alla gloriosa tradizione della navigazione a vela. La compagnia ha iniziato la sua attività con due velieri gemelli a quattro alberi: il Star Flyer, lungo 115,5 metri e varato nel 1991, e il suo gemello, Star Clipper, varato l’anno successivo. Questi velieri sono stati i primi clipper costruiti dal 1910, segnando la rinascita di un’epoca dorata della navigazione a vela.

Nel 2000, Krafft ha ampliato la sua flotta con l’aggiunta del Royal Clipper, una nave imponente di 134 metri con cinque alberi e 42 vele quadre, il più grande veliero del mondo nel suo genere, vincendo così il premio dei Guinness World Records.

I tre velieri della flotta Star Clippers sono repliche autentiche dei storici clipper che solcavano gli oceani nel XIX secolo. Oggi, queste navi combinano la tecnologia moderna con il fascino storico, offrendo un’esperienza di navigazione confortevole e sicura, grazie a equipaggi competenti ed esperti e all’atmosfera elegante di uno yacht.

A bordo delle navi Star Clippers

I passeggeri delle navi Star Clippers possono godere dell’atmosfera romantica di un autentico veliero in un ambiente rilassato, caratterizzato da standard di servizio elevati forniti da equipaggi altamente qualificati. Le imbarcazioni sono dotate di ampi ponti in teak, piscine, un Tropical Bar all’aperto e un accogliente Piano Bar interno, oltre a una sala ristorante dove i pasti vengono serviti in un contesto informale. Le dimensioni dei velieri sono ideali per offrire un’accoglienza e una ristorazione di prima classe, pur essendo abbastanza piccole da poter attraccare in località esclusive, spesso inaccessibili alle grandi navi da crociera.

Il Star Flyer e il Star Clipper possono ospitare ciascuno 166 passeggeri, con un equipaggio di 74 persone, mentre il Royal Clipper può accogliere fino a 227 passeggeri con un equipaggio di 106 persone.

Le destinazioni di Star Clippers

Gli itinerari di Star Clippers variano da un minimo di tre a un massimo di quattordici notti, includendo destinazioni nel Mediterraneo Occidentale e Orientale, in Costa Rica e nei Caraibi, passaggi attraverso il Canale di Panama e traversate oceaniche che segnano l’inizio e la fine della stagione estiva nel Mediterraneo. Le dimensioni ridotte dei velieri permettono di fare scalo in località pittoresche dove le grandi navi da crociera non possono arrivare.

Inoltre, Star Clippers offre crociere a tema come yoga e meditazione a bordo del Star Clipper e del Star Flyer, accompagnate da insegnanti specializzati, per un’esperienza ancora più arricchente e rilassante.

Per maggiori informazioni e prenotazioni visitare il sito https://www.starclippers.com/it/