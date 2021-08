Stanziati 800mila euro per il ripristino della segnaletica e la messa in sicurezza della viabilità della terraferma

La Giunta comunale, riunita nei giorni scorsi, ha approvato, su proposta dell’assessore alla Viabilità e alle infrastrutture stradali Renato Boraso, il progetto definitivo comprensivo di quello di fattibilità tecnica ed economica, con il quale si stanziano 800 mila euro per i lavori di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, a regolamentazione della circolazione e della sosta nell’ambito delle strade comunali.

“Una delibera – commenta Boraso – con la quale, anche quest’anno, andiamo a stanziare importanti risorse per garantire la sicurezza delle nostre strade. Nello specifico gli interventi si distinguono lavori puntuali di nuovi impianti di segnaletica orizzontale/verticale e ripristino della segnaletica verticale vetusta o incidentata, su tutta la rete stradale di terraferma, oppure in interventi già programmati di ripasso della segnaletica orizzontale secondo le diverse zonizzazioni in cui è stata divisa la rete stradale della terraferma con lavori che comprendono cinque diverse aree, che sono: quella tra via Miranese – via Calabria – via Asseggiano – tangenziale, quella tra l’asse di via Miranese/Carducci – tangenziale – asse via Vespucci/Fradeletto, quella tra l’asse di via Gatta/Cà Lin – via Ponte Nuovo – confine comunale, quella del centro di Tessera e infine quella di via Trieste, via Rizzardi, via Colombo, via Olivi, via Piave, via Castellana, viale Ancona, via delle Industrie.

Assicurare la corretta manutenzione e salvaguardia delle nostre strade è un impegno preciso che abbiamo assunto fin dal nostro insediamento e che anno dopo anno stiamo portando avanti in un territorio, quello veneziano, tra i più eterogenei ed estesi. La sicurezza dei nostri concittadini e di tutte le persone che quotidianamente transitano sulle nostre strade è fondamentale. È per questo – conclude Boraso – che dobbiamo fare in modo che le segnaletiche siano sempre ben evidenti”.