Spugne fritte, letali per cani e gatti: allarme a Casier

Non sono velenose ma possono essere fatali per gli animali che le ingeriscono.

Allarme spugne fritte a Casier, nello specifico nel Parco di via Falcone e a Frescada.

A lanciarlo un cittadino che ha ritrovato i pezzi di spugna e avvisato subito l’Assessore alla Sicurezza Rossella Veneran: “Rivolgo un appello a tutti i casieresi affinché prestino la massima attenzione durante le passeggiate con i loro cani, e di segnalare eventuali nuovi ritrovamenti. Ci siamo già attivati avvisando il Comandante Stefano Forte del Corpo di Polizia Intercomunale, ma è importante monitorare, tutti insieme, il territorio per la tutela dei nostri amici a quattro zampe“.

La spugna fritta è micidiale perché, insaporita dalla cottura nell’olio, diventa molto appetitosa non solo per i cani ma anche per i gatti. Nel momento in cui le spugne fritte (ne basta anche un solo pezzetto) vengono ingerite, iniziano il loro percorso nell’apparato digerente del cane e del gatto: quando arrivano allo stomaco, si impregnano di succhi gastrici e si gonfiano a dismisura, causando una pericolosa occlusione che può uccidere l‘animale nel giro di poco tempo.

“Condanno fermamente un atto del genere“, dice il Sindaco Renzo Carraretto. “Se tutti teniamo alla salvaguardia dei nostri animali, come in qualsiasi altra circostanza, cerchiamo comunque di aiutarci come comunità, monitorando il territorio tutti insieme, avvertendo subito l’amministrazione comunale in modo da prendere tutti i provvedimenti necessari”.