“Sport in Cartella”: chiusa la quinta edizione al campo di atletica San Giuliano

Sì è conclusa questa mattina, con la manifestazione finale, ospitata nel campo di atletica San Giuliano, in via Forte Marghera a Mestre, la V edizione del progetto “Sport in Cartella”, voluto dal Servizio Progettazione educativa – Settore Servizi educativi del Comune di Venezia, con l’obiettivo di integrare l’attività fisica con l’educazione, l’ambiente, il benessere e il diritto alla cittadinanza.

L’edizione 2021/2022 ha coinvolto 57 classi di Quarta e Quinta delle scuole primarie del territorio comunale, che hanno aderito a un percorso laboratoriale di 10 ore. All’ultimo atto della manifestazione hanno partecipato le 23 classi risultate vincitrici dei tornei che si sono disputati nei vari plessi scolastici, per un totale di circa 500 alunni presenti all’interno dell’impianto sportivo, accompagnati dai loro insegnanti e dagli istruttori delle 13 associazioni sportive cittadine che hanno partecipato all’iniziativa.

A rappresentare l’Amministrazione comunale è intervenuto il presidente della Commissione consiliare Sport.

Nel corso della mattinata i ragazzi si sono cimentati con il Roverino, uno sport di squadra praticato soprattutto in ambito scout, giocato con un apposito cerchio di corda o gomma, dove l’obiettivo è quello di centrare più volte il bastone del proprio portiere, collocato dalla parte opposta del campo.

La giornata si è poi conclusa con le premiazioni delle classi partecipanti.