Sport e violenza di genere: a Treviso il 10 ottobre parte il progetto di CONI Veneto e Regione

Sabato 10 ottobre 2026, nell’Aula Magna del Liceo “Leonardo da Vinci” di Treviso, viene presentato “Lo sport come presidio di prevenzione sociale”, il seminario gratuito su prevenzione della violenza di genere e safeguarding nello sport.

TREVISO. Lo sport può diventare un presidio contro la violenza di genere, la discriminazione e l’abuso. Da questa idea nasce “Lo sport come presidio di prevenzione sociale”, l’incontro che sabato 10 ottobre 2026, dalle 14.30 alle 18.00, apre a Treviso il progetto “Prevenzione della Violenza di Genere e Safeguarding nello Sport”. Lo promuovono il CONI Veneto e la Regione Veneto, Assessorato ai Servizi Sociali – Famiglia – Longevità – Sport.

L’appuntamento è all’Aula Magna del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, in Viale Europa 32 a Treviso. La partecipazione è gratuita.

Un progetto per uno sport sicuro e inclusivo

Il seminario è il primo di una serie di incontri sulla prevenzione, sull’emersione e sul superamento del disagio giovanile, sia di quello evidente sia di quello “non apparente”. L’attenzione principale va alla violenza di genere nello sport.

L’obiettivo è costruire un ambiente sportivo sicuro, inclusivo e rispettoso, capace di prevenire ogni forma di violenza, discriminazione e abuso, in particolare contro le donne. Lo sport viene visto come uno strumento di benessere psicologico e sociale, che educa ai valori del rispetto, dell’equità e della parità di genere e fa da prevenzione primaria delle devianze.

Il progetto punta anche a formare operatori sportivi e del sociale capaci di diffondere codici di condotta chiari per allenatori, dirigenti, atleti e famiglie.

Le due fasi del progetto

In questa prima fase sperimentale il progetto si rivolge soprattutto agli operatori sportivi (ASD/SSD) e a quelli del Terzo Settore, in collegamento diretto con il Forum Terzo Settore Veneto. Questo vale in particolare per gli Enti di Promozione Sportiva che operano anche come APS o come reti associative del Terzo Settore.

Nella seconda fase operativa sono previsti corsi di difesa personale, rivolti soprattutto alle donne, per dare loro strumenti concreti di autotutela in caso di emergenza.

Il programma è curato dalla Scuola Regionale dello Sport del CONI Veneto, presieduta da Dino Ponchio con la direzione scientifica di Renato Del Torchio. È il lancio di un progetto che vuole raggiungere in modo capillare tutto il territorio regionale.

Il programma del pomeriggio

14.30 – Accredito dei partecipanti

– Accredito dei partecipanti 15.00 – Saluti istituzionali: Paola Roma (Assessore allo Sport, Regione Veneto), Marco Donadel (Presidente della Provincia di Treviso), Mario Conte (Sindaco di Treviso), Dino Ponchio (Presidente CONI Veneto)

– Saluti istituzionali: Paola Roma (Assessore allo Sport, Regione Veneto), Marco Donadel (Presidente della Provincia di Treviso), Mario Conte (Sindaco di Treviso), Dino Ponchio (Presidente CONI Veneto) 15.30 – Centro antiviolenza: esperienze, con Telefono Rosa Treviso e La Esse

– Centro antiviolenza: esperienze, con Telefono Rosa Treviso e La Esse 15.45 – La violenza di genere: da dove viene?, con Francesca Stecchi

– La violenza di genere: da dove viene?, con Francesca Stecchi 16.00 – Qual è il vero DNA dello Sport? Come prevenire la violenza e tutelare le differenze, con Marcella Bounous

– Qual è il vero DNA dello Sport? Come prevenire la violenza e tutelare le differenze, con Marcella Bounous 16.15 – Il contributo dell’attività motoria scolastica e dello sport nell’opera di prevenzione della violenza di genere, con Valter Durigon

– Il contributo dell’attività motoria scolastica e dello sport nell’opera di prevenzione della violenza di genere, con Valter Durigon 16.30 – Safeguarding nello sport: strumenti efficaci per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, con Bianca Maria Stivanello

– Safeguarding nello sport: strumenti efficaci per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, con Bianca Maria Stivanello 16.45 – Tavola rotonda coordinata da Micaela Faggiani

– Tavola rotonda coordinata da Micaela Faggiani 18.00 – Chiusura dei lavori

I relatori

Francesca Stecchi , Consigliera Segretaria dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto e referente del Gruppo di Lavoro di Psicologia dello Sport

, Consigliera Segretaria dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto e referente del Gruppo di Lavoro di Psicologia dello Sport Marcella Bounous , pedagogista e psicologa dello sport, docente IUSVE e direttrice del Corso di Alta Formazione in Psicologia dello Sport IUSVE. Ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 come psicologa della Federazione Ginnastica d’Italia

, pedagogista e psicologa dello sport, docente IUSVE e direttrice del Corso di Alta Formazione in Psicologia dello Sport IUSVE. Ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 come psicologa della Federazione Ginnastica d’Italia Valter Durigon , docente territoriale della Scuola Regionale dello Sport del CONI Veneto e docente di Scienze Motorie all’Università di Verona

, docente territoriale della Scuola Regionale dello Sport del CONI Veneto e docente di Scienze Motorie all’Università di Verona Bianca Maria Stivanello , avvocato cassazionista esperta di diritto e fiscalità dello sport dilettantistico e del Terzo Settore, formatrice per FSN ed EPS ed esperta della Scuola Regionale dello Sport del CONI Veneto

, avvocato cassazionista esperta di diritto e fiscalità dello sport dilettantistico e del Terzo Settore, formatrice per FSN ed EPS ed esperta della Scuola Regionale dello Sport del CONI Veneto Micaela Faggiani, giornalista professionista, corrispondente per il Veneto di La7, communication specialist e moderatrice

La tavola rotonda: le voci dello sport

Alla tavola rotonda partecipano campionesse, dirigenti ed esperte che vivono lo sport ogni giorno:

Gabriella Dorio , campionessa olimpica di atletica leggera, Vicepresidente FIDAL Veneto e per anni tutor delle nazionali giovanili FIDAL

, campionessa olimpica di atletica leggera, Vicepresidente FIDAL Veneto e per anni tutor delle nazionali giovanili FIDAL Elisa Molinarolo , atleta olimpica di salto con l’asta, Gruppo Sportivo Fiamme Oro

, atleta olimpica di salto con l’asta, Gruppo Sportivo Fiamme Oro Daniela Mogurean , ex ginnasta della nazionale di ritmica, una delle “Farfalle”, con due medaglie di bronzo olimpiche

, ex ginnasta della nazionale di ritmica, una delle “Farfalle”, con due medaglie di bronzo olimpiche Martina Centofanti , ex ginnasta della nazionale italiana di ginnastica ritmica dal 2014

, ex ginnasta della nazionale italiana di ginnastica ritmica dal 2014 Dominga Lot , arbitro di Serie A FIPAV e internazionale dal 2017. Nel 2020 è stata la prima italiana chiamata nell’élite degli arbitri FIVB

, arbitro di Serie A FIPAV e internazionale dal 2017. Nel 2020 è stata la prima italiana chiamata nell’élite degli arbitri FIVB Mariasole Rizzi , responsabile dell’Area di contrasto alla violenza di genere del Gruppo Polis

, responsabile dell’Area di contrasto alla violenza di genere del Gruppo Polis Antonella Stelitano, esperta di sport e diritti umani e Consigliere Nazionale del Comitato Italiano Fair Play

A chi si rivolge

L’incontro è aperto a tutti gli operatori del mondo sportivo, come allenatori e dirigenti, ma anche a docenti, psicologi, avvocati, addetti al safeguarding e operatori del Terzo Settore.

Come iscriversi

Età minima: 18 anni

18 anni Posti disponibili: 100, assegnati in ordine di iscrizione

100, assegnati in ordine di iscrizione Iscrizione online sul sito veneto.coni.it, nella sezione della Scuola Regionale dello Sport, dopo la registrazione nell’area riservata

sul sito veneto.coni.it, nella sezione della Scuola Regionale dello Sport, dopo la registrazione nell’area riservata Scadenza: giovedì 8 ottobre 2026 alle ore 24.00

giovedì 8 ottobre 2026 alle ore 24.00 Ci si potrà iscrivere anche in loco, solo se resteranno posti liberi

Quota: gratuita

Dopo l’incontro tutti i partecipanti riceveranno via email appunti e dispense messi a disposizione dai relatori.

Informazioni: Segreteria della Scuola Regionale dello Sport CONI Veneto, tel. 049 604094, email [email protected]

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui